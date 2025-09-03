Kate Middleton - Πρίγκιπας William | Το ρομαντικό δείπνο, μετά τον χωρισμό τους, που άλλαξε για πάντα τη σχέση τους - Η αποκάλυψη πρώην butler του Παλατιού

Η σχέση του πρίγκιπα William και της Kate Middleton μετρά περίπου είκοσι χρόνια, με το ζευγάρι να καταφέρνει να ξεπερνά μία κρίση το 2007 και από τότε να είναι αδιάκοπα μαζί. Σήμερα, ο πρώην βασιλικός μπάτλερ και πρόσωπο εμπιστοσύνης του βασιλιά Καρόλου, Grant Harrold, μοιράζεται ορισμένες άγνωστες λεπτομέρειες του μεγάλου έρωτα ανάμεσα στον πρίγκιπα (σήμερα) και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο Harrold, ο οποίος εργάστηκε ως μπάτλερ του βασιλιά Καρόλου από το 2004 έως το 2011, όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, είδε από πρώτο χέρι πώς η Kate έγινε δεκτή στη βασιλική οικογένεια ως φίλη του William.

Μετά τον χωρισμό της Kate και του William, που προκάλεσε έκπληξη στον βρετανικό τύπο τον Απρίλιο του 2007 - και την επανασύνδεσή τους λίγους μήνες αργότερα - το ζευγάρι δεν άφησε στον Harrold και το υπόλοιπο προσωπικό του παλατιού καμία αμφιβολία: ήταν γραφτό να παντρευτούν. Ο Harrold κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού τους σέρβιρε σε ένα ήσυχο δείπνο για δύο στο εξοχικό σπίτι του William.

Το δείπνο ήταν προγραμματισμένο για τις 14 Φεβρουαρίου του 2008, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, γιορτής των ερωτευμένων. Και ήταν σχεδιασμένο αποκλειστικά για δύο. Τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton. "Ήταν μόνο οι δυο τους. Ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ιδιαίτερο", γράφει αρχικά ο Harrold στις σελίδες του νέου του βιβλίου, The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service. "Παρόλο που ήταν "ένα ρομαντικό δείπνο γι' αυτούς, αλληλεπιδρούσαν πολύ μαζί μου καθ' όλη τη διάρκεια", συμπληρώνει.

"Πριν, δεν κρατιόντουσαν [πραγματικά] από το χέρι. Μετά από το δείπνο, όταν βρέθηκαν ξανά μαζί, άλλαξε εντελώς, και ήταν πάρα πολύ ταιριαστοί ως ζευγάρι. Κάτι άλλαξε, και ήξερες ότι ήταν ζευγάρι, και από εκεί και πέρα, ήταν σε μεγάλο βαθμό ένα παιχνίδι αναμονής. Αφού τα ξαναβρήκαν, ήμουν πεπεισμένος ότι θα παντρευτούν. Δεν ξέραμε πόσο καιρό θα έπαιρνε, αλλά ήμασταν βέβαιοι", υπογραμμίζει. Αυτή η μέρα έφτασε τελικά στις 29 Απριλίου 2011.