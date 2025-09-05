Πριγκίπισσα Diana | Το custom φόρεμα διά χειρός Giorgio Armani που δεν πρόλαβε να φορέσει

Ο Giorgio Armani έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Ιταλός οραματιστής της μόδας και σχεδιαστής συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Χολιγουντιανούς σταρ, αλλά και με πρόσωπα βασιλικών οικογενειακών. Ανάμεσα στα τελευταία και η αδικοχαμένη πριγκίπισσα Diana, της οποίας ο ρους της ζωής σταμάτησε στις 31 Αυγούστου του 1997.

Μία γυναίκα με την οποία ο Ιταλός σχεδιαστής είχε αναπτύξει στενή σχέση, με την Diana να αποτελεί μία από τις high-profile φίλες του. Το γεγονός ότι η αδικοχαμένη πριγκίπισσα φορούσε δημιουργίες του σχεδόν σε κάθε της δημόσια εμφάνιση τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, συνηγορεί.

Στις 31 Αυγούστου 1997, η Diana φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας ένα σακάκι του Armani, μια εμφάνιση που αποτελούσε παράδειγμα του στιλ της, το οποίο ήταν κομψό και λιτό στα χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Ο ίδιος ο Armani είχε μάλιστα, αποκαλύψει, αργότερα σε συνέντευξή του ότι είχε δουλέψει πάνω σε ένα φόρεμα για την πριγκίπισσα για έναν αρραβώνα που είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί εκείνο το φθινόπωρο - ένα σχέδιο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να φορέσει. "Είχε βρει αυτό το δικό της στυλ, ελέγχοντας αυστηρά κάθε πειρασμό για υπερβολές και προτιμώντας καθαρές, μοντέρνες γραμμές που αναδείκνυαν το υπέροχο πρόσωπο και τη φιγούρα της με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο", είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο WWD, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τη Diana.

"Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να τονίσω με το φόρεμα που μόλις έφτιαξα γι' αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι επέλεξε η ίδια το σχέδιο, το πιο απλό από την ομάδα των σκίτσων που της έστειλα", είχε προσθέσει.

