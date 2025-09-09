Follow us

Kate Middleton | H εμφάνιση έκπληξη στην επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Kate Middleton βρέθηκε στο πλευρό του πρίγκιπα William σε μία πολύ σημαντική ημέρα για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
09-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton έκανε μια έκπληξη εμφάνιση στην επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ μαζί με τον πρίγκιπα William. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γυναικών (WI) στο Σάνινγκντεϊλ, δυτικά του Λονδίνου, ενώ η χώρα τιμά τα τρία χρόνια από το θάνατο της εκλιπούσας μονάρχη.

Ενώ ο William ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει για να συναντήσει τα μέλη του W.I.και να γνωρίσει το έργο του, η παρουσία της Kate Middleton δεν είχε ανακοινωθεί. Πηγές ανέφεραν στο MailOnline ότι ήταν "πρόθυμη να ενωθεί με τον σύζυγό της για να τιμήσει και να γιορτάσει τη ζωή της εκλιπούσας βασίλισσας".

Kate Middleton | H εμφάνιση έκπληξη στην επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ
Getty Images

Για τη νέα της έξοδο, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό γκρι καρό φόρεμα, συνδυάζοντας το μοντέρνο midi look με ένα απλό σετ σκουλαρίκια με διαμάντια της Kiki McDonough. Τα κοσμήματα είναι από τα αγαπημένα της Middleton, η οποία τα φόρεσε για πρώτη φορά το 2011, λίγους μήνες πριν από το γάμο της, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews.

Kate Middleton & Πρίγκιπας William
Getty Images

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ζευγάρι συναντήθηκε με τις γυναίκες για να μάθει πώς η οργάνωση τους προσφέρει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα. Συζήτησαν επίσης με τα μέλη για τη σημασία της συμμετοχής της αείμνηστης βασίλισσας στην οργάνωση και συνάντησαν όσους είχαν αλληλεπιδράσει και συναντήσει τη Μεγαλειότητά της κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Kate Middleton | Η εκπληκτική παραδοχή της για τον πρίγκιπα George γίνεται viral

