Laura Dern | Η σπάνια εμφάνιση με την 20χρονη κόρη της

Μούσα του David Lynch και βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου ("Marriage Story") αλλά και με συμμετοχές σε βραβευμένες τηλεοπτικές σειρές, η Laura Dern μπορεί να θεωρείται πια μία τις βετεράνους του Hollywood. Εξάλλου, προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών: είναι η κόρη του ηθοποιού Bruce Dern και της επίσης ηθοποιού Diane Ladd. Τα βήματα της οικογένειας θέλει να ακολουθήσει και η κόρη της Dern, Jaya Harper, η οποία συνόδευσε πρόσφατα τη μητέρα της στο fashion show του Ralph Lauren στη Νέα Υόρκη.

Για την περίσταση, η ηθοποιός είναι φορέσει ένα μάξι φόρεμα με φλοράλ σχέδια και βολάν, σε σκούρες αποχρώσεις, το οποίο είχε συνδυάσει με μια μαύρη δερμάτινη ζώνη στη μέση και μαύρο τσαντάκι. Η κόρη της, Jaya, επέλεξε ένα απλό λευκό τοπ που φόρεσε με ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι και Western-style ζώνη. Ολοκλήρωσε το look της μ' ένα δερμάτινο τζάκετ με κρόσσια, σε καμηλό χρώμα, ενώ κρατούσε μία μίνι σουέτ τσάντα.

Η Laura Dern έχει αποκτήσει τη Jaya και ένα γιο, τον Ellery Harper, με τον πρώην σύζυγό της, τον βραβευμένο με Grammy μουσικό, Ben Harper.