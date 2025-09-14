Follow us

Laura Dern | Η σπάνια εμφάνιση με την 20χρονη κόρη της

Μητέρα και κόρη βρέθηκαν στο show του Ralph Lauren στη Νέα Υόρκη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
14-09-2025
Getty Images

Μούσα του David Lynch και βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου ("Marriage Story") αλλά και με συμμετοχές σε βραβευμένες τηλεοπτικές σειρές, η Laura Dern μπορεί να θεωρείται πια μία τις βετεράνους του Hollywood. Εξάλλου, προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών: είναι η κόρη του ηθοποιού Bruce Dern και της επίσης ηθοποιού Diane Ladd. Τα βήματα της οικογένειας θέλει να ακολουθήσει και η κόρη της Dern, Jaya Harper, η οποία συνόδευσε πρόσφατα τη μητέρα της στο fashion show του Ralph Lauren στη Νέα Υόρκη

Για την περίσταση, η ηθοποιός είναι φορέσει ένα μάξι φόρεμα με φλοράλ σχέδια και βολάν, σε σκούρες αποχρώσεις, το οποίο είχε συνδυάσει με μια μαύρη δερμάτινη ζώνη στη μέση και μαύρο τσαντάκι. Η κόρη της, Jaya, επέλεξε ένα απλό λευκό τοπ που φόρεσε με ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι και Western-style  ζώνη. Ολοκλήρωσε το look της μ' ένα δερμάτινο τζάκετ με κρόσσια, σε καμηλό χρώμα, ενώ κρατούσε μία μίνι σουέτ τσάντα. 

Η Laura Dern έχει αποκτήσει τη Jaya και ένα γιο, τον Ellery Harper, με τον πρώην σύζυγό της, τον βραβευμένο με Grammy μουσικό, Ben Harper. 

5 off-duty εμφανίσεις από το φεστιβάλ της Βενετίας για να αντιγράψετε εύκολα το φθινόπωρο

