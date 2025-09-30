Follow us

Search

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της

Η επερχόμενη σειρά του Harry Potter φαίνεται πως θα γίνει η αγαπημένη της Kate Middleton και της οικογένειας της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
30-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton και τα παιδιά της πέρασαν μια μαγική, απροσδόκητη μέρα. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φέρεται να πήγε τα παιδιά της, τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, να επισκεφθούν τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς του Harry Potter.

"Ήταν τόσο ξεχωριστό", είπε μια πηγή στη Daily Mail. "Η Kate και τα παιδιά συνάντησαν τους νεαρούς ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη στο πλατό. Υπήρχε μόνο μία νύχτα γυρισμάτων εκεί, οπότε ήταν πραγματικά ένα μαγικό εισιτήριο".

Η οικογένεια συνάντησε τον Dominic McLaughlin, που υποδύεται τον Harry Potter, τον Alastair Stout, που υποδύεται τον Ron Weasley, και την Arabella Stanton, που υποδύεται την Hermione Granger, μαζί με τον σκηνοθέτη Mark Mylod.

Η σειρά έχει εγκατασταθεί στο Windsor Great Park, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της Middleton και του πρίγκιπα William στο Forest Lodge. Η περιοχή μετατράπηκε σε σταθμό Hogsmeade, πράγμα που σήμαινε ότι η οικογένεια είχε την ευκαιρία να επιβιβαστεί στο Hogwarts Express.

Διαβάστε Επίσης

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της

Ο "Harry Potter" γίνεται σειρά με νέο καστ

"Ο [Louis] φάνηκε να το λατρεύει. Είναι το όνειρο των περισσότερων παιδιών να επιβιβαστούν στο Hogwarts Express", είπε η πηγή από το πλατό.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι από καιρό θαυμαστές της μαγικής σειράς ταινιών. Το 2013, η Kate Middleton, ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry, επισκέφτηκαν τα στούντιο της Warner Bros. στο Λίβσντεν, όπου είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα σκηνικά των αρχικών ταινιών.

Η βασίλισσα Καμίλα έχει επίσης αποκαλύψει ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαβάζει Harry Pοtter στα εγγόνια του. "Μερικές φορές, όταν είμαστε με τον σύζυγό μου στη Σκωτία, τους διαβάζει Harry Potter", είπε στην Daily Mail το 2017.

"Και κάνει όλες τις φωνές, γιατί είναι εξαιρετικός μιμητής. Εγώ δεν είμαι πολύ καλή. Προσπαθώ να κάνω τις φωνές, αλλά η υποκριτική δεν είναι το φόρτε μου. Αλλά κάθεται και όλα κάθονται μαζί του", είπε. "Πάντα νομίζω ότι θα κουνιούνται στο κρεβάτι, αλλά κάθονται μαγεμένα".

Διαβάστε Επίσης

Βασίλισσα Καμίλα | Ο ονειρεμένος προορισμός που δεν θα μπορέσει ποτέ να βρεθεί

Tags

Latest

Marius Borg Høiby | O γιος της Mette-Marit κατηγορείται για 4 βιασμούς και θέλει δημόσια δίκη
NEWS

Marius Borg Høiby | O γιος της Mette-Marit κατηγορείται για 4 βιασμούς και θέλει δημόσια δίκη

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Παντρεύτηκε ο γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου - Στιγμιότυπα από τις δύο βασιλικές τελετές
NEWS

Παντρεύτηκε ο γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου - Στιγμιότυπα από τις δύο βασιλικές τελετές

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της
NEWS

Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της

Γιατί το πρόσφατο αστείο του Ryan Reynolds για την Blake Lively προκαλεί αντιδράσεις
NEWS

Γιατί το πρόσφατο αστείο του Ryan Reynolds για την Blake Lively προκαλεί αντιδράσεις

Μία σημαντική αποκάλυψη για τον χωρισμό της Nicole Kidman και του Keith Urban ήρθε από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους
NEWS

Μία σημαντική αποκάλυψη για τον χωρισμό της Nicole Kidman και του Keith Urban ήρθε από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους

Άποψη | Kαταπληκτικός Saint Laurent, αλλά...
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Άποψη | Kαταπληκτικός Saint Laurent, αλλά...

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Fresh Like Rain | Τα αρώματα που μυρίζουν σαν τη βροχή και θα σας βάλουν σε διάθεση φθινοπώρου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fresh Like Rain | Τα αρώματα που μυρίζουν σαν τη βροχή και θα σας βάλουν σε διάθεση φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Έξαλλοι οι νέοι γείτονες της Κate Middeton και του πρίγκιπα William!
NEWS

Έξαλλοι οι νέοι γείτονες της Κate Middeton και του πρίγκιπα William!

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ένα ταξίδι σε εμπειρίες που ξυπνούν τις αισθήσεις
LIFESTYLE & HOMES

Ένα ταξίδι σε εμπειρίες που ξυπνούν τις αισθήσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ

Best of Network

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Cool Fall: Αυτή τη σεζόν παραδινόμαστε στα πιο χαλαρά σύνολα της ντουλάπας μας

Cool Fall: Αυτή τη σεζόν παραδινόμαστε στα πιο χαλαρά σύνολα της ντουλάπας μας

Ασπράδι αυγού, σόγια ή καστανό ρύζι; Ποια πρωτεΐνη πραγματικά αφομοιώνεται από τον οργανισμό

Ασπράδι αυγού, σόγια ή καστανό ρύζι; Ποια πρωτεΐνη πραγματικά αφομοιώνεται από τον οργανισμό

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ερευνάται η εμπλοκή Κοκλώνη

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ερευνάται η εμπλοκή Κοκλώνη

Γονείς 2.0: Οι 5 τύποι εφαρμογών που αλλάζουν την καθημερινότητα των νέων γονιών

Γονείς 2.0: Οι 5 τύποι εφαρμογών που αλλάζουν την καθημερινότητα των νέων γονιών

Αυτό το πείραμα στα 70s άλλαξε τελείως τον τρόπο που φερόμαστε στα παιδιά

Αυτό το πείραμα στα 70s άλλαξε τελείως τον τρόπο που φερόμαστε στα παιδιά

Η πραγματική ιστορία του Edward Guinness από το House of Guinness στο Netflix

Η πραγματική ιστορία του Edward Guinness από το House of Guinness στο Netflix

Robbie Williams: Μια αγάπη που αντέχει στο χρόνο

Robbie Williams: Μια αγάπη που αντέχει στο χρόνο

Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο

Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο