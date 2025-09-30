Η Kate Middleton έκανε μία αναπάντεχη επίσκεψη στο σετ του Harry Potter με τα παιδιά της

Η Kate Middleton και τα παιδιά της πέρασαν μια μαγική, απροσδόκητη μέρα. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φέρεται να πήγε τα παιδιά της, τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, να επισκεφθούν τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς του Harry Potter.

"Ήταν τόσο ξεχωριστό", είπε μια πηγή στη Daily Mail. "Η Kate και τα παιδιά συνάντησαν τους νεαρούς ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη στο πλατό. Υπήρχε μόνο μία νύχτα γυρισμάτων εκεί, οπότε ήταν πραγματικά ένα μαγικό εισιτήριο".

Η οικογένεια συνάντησε τον Dominic McLaughlin, που υποδύεται τον Harry Potter, τον Alastair Stout, που υποδύεται τον Ron Weasley, και την Arabella Stanton, που υποδύεται την Hermione Granger, μαζί με τον σκηνοθέτη Mark Mylod.

Η σειρά έχει εγκατασταθεί στο Windsor Great Park, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της Middleton και του πρίγκιπα William στο Forest Lodge. Η περιοχή μετατράπηκε σε σταθμό Hogsmeade, πράγμα που σήμαινε ότι η οικογένεια είχε την ευκαιρία να επιβιβαστεί στο Hogwarts Express.

"Ο [Louis] φάνηκε να το λατρεύει. Είναι το όνειρο των περισσότερων παιδιών να επιβιβαστούν στο Hogwarts Express", είπε η πηγή από το πλατό.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι από καιρό θαυμαστές της μαγικής σειράς ταινιών. Το 2013, η Kate Middleton, ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry, επισκέφτηκαν τα στούντιο της Warner Bros. στο Λίβσντεν, όπου είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα σκηνικά των αρχικών ταινιών.

Η βασίλισσα Καμίλα έχει επίσης αποκαλύψει ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαβάζει Harry Pοtter στα εγγόνια του. "Μερικές φορές, όταν είμαστε με τον σύζυγό μου στη Σκωτία, τους διαβάζει Harry Potter", είπε στην Daily Mail το 2017.

"Και κάνει όλες τις φωνές, γιατί είναι εξαιρετικός μιμητής. Εγώ δεν είμαι πολύ καλή. Προσπαθώ να κάνω τις φωνές, αλλά η υποκριτική δεν είναι το φόρτε μου. Αλλά κάθεται και όλα κάθονται μαζί του", είπε. "Πάντα νομίζω ότι θα κουνιούνται στο κρεβάτι, αλλά κάθονται μαγεμένα".