Πριγκίπισσα Diana | H pop επιτυχία των 80s που τραγουδούσε στους γιους της

Αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και τη μητέρα του Diana μοιράστηκε ο Πρίγκιπας William στο επεισόδιο της σειράς Time to Walk που θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου στο Apple Fitness+. Ο William που εστιάζει σε θέματα ψυχική υγείας και μοιράζεται τη δική του εμπειρία με την κατάθλιψη, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του προσπαθούσε να τους διώξει το άγχος όταν εκείνος και ο Harry έπρεπε να επιστρέψουν στο σχολείο τους.

Ο William ανέφερε, λοιπόν, ότι η Πριγκίπισσα Diana τους τραγουδούσε την επιτυχία της Tina Turner, "The Best". "Όταν ήμουν μικρότερος, ο Harry κι εγώ πηγαίναμε σε εσωτερικό σχολείο. Και η μητέρα μου συνήθιζε να μας παίζει κάθε είδους τραγούδια για να διώξει το άγχος της επιστροφής στο σχολείο. Ένα από αυτά τα τραγούδια που θυμάμαι έντονα είναι το "The Best" της Tina Turner, καθώς μας το τραγουδούσε ενώ καθόμασταν στην πίσω θέση του αυτοκινήτου, και ήταν μια πραγματικά οικογενειακή στιγμή. Η μητέρα μου οδηγούσε η ίδια και τραγουδούσε με όλη την ένταση της φωνής της", αφηγείται ο Πρίγκιπας, ενώ προσθέτει: "Κάθε φορά που το ακούω τώρα, με επιστρέφει σε εκείνες τις βόλτες με το αυτοκίνητο και φέρνει πίσω πολλές αναμνήσεις από τη μητέρα μου".