Η Dolly Parton στα 75 της έσπασε 3 ρεκόρ Γκίνες

Η Dolly Parton φαίνεται πως δε σταματάει πουθενά, αφού η τραγουδίστρια της country κατάφερε να σπάσει 3 ρεκόρ Γκίνες, όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του οργανισμού στο Twitter.

Η 75χρονη καλλιτέχνις παρουσίασε τα τρία νέα της "κατορθώματα" μέσω του βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δηλώνοντας ευγνώμων. Ειδικότερα, η Dolly Parton τιμήθηκε με τις τρεις αυτές αναγνωρίσεις καθώς βρίσκεται για 7 δεκαετίες στο Billboard US Hot Country Songs chart, ενώ είχε 25 τραγούδια που έφτασαν στον Νο1 ως γυναίκα καλλιτέχνις. Επιπλέον, η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει το δικό της προσωπικό ρεκόρ, φτάνοντας τις 109 επιτυχίες που έχουν συμπεριληφθεί στο US Hot Country Songs, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη τραγουδίστρια.

Το 2018 η Parton είχε βραβευτεί ξανά, έχοντας σημειώσει τις περισσότερες επιτυχίες στο Hot Country Songs του Billboard, ενώ είχε βρεθεί σε αρκετές δεκαετίες στο Top 20.

"Αυτές είναι οι περιπτώσεις που σε κάνουν ταπεινό και ευγνώμων για όσα έχουν συμβεί. Δεν είχα ιδέα ότι θα βρισκόμουν στο Guinness World Records τόσες φορές. Είμαι κολακευμένη και είναι τιμή μου. Είχα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Σας ευχαριστώ όλους εσάς και εκείνους που με βοήθησαν να έχω όλα αυτά", δήλωσε η τραγουδίστρια.

Congratulations to country music icon @DollyParton who's achieved three new records! pic.twitter.com/YvsXJo5SY3 — Guinness World Records (@GWR) December 16, 2021

Εκτός της μεγάλης αυτής αναγνώρισης, η Parton πριν από λίγες εβδομάδες ξαναέγραψε ιστορία, αφού δέχθηκε την 50η υποψηφιότητα για Grammy. Η πρώτη φορά που είχε συμπεριληφθεί στα βραβεία Grammy ήταν το 1970 με την επιτυχία "Just Someone I Used to Know", ενώ την πρώτη της νίκη έλαβε το 1979 με το άλμπουμ "Here You Come Again".

Για την ακρίβεια, η Dolly Parton βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Grammy, λίγο πίσω από τη Beyonce, η οποία έχει 79 υποψηφιότητες και 28 βραβεία. Παράλληλα, η τραγουδίστρια της country έχει κερδίσει και 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ το 1981 και το 2006 για το βραβείο του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.