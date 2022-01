Η Jennifer Garner θα τιμηθεί με τον τίτλο "Γυναίκα της Χρονιάς" από την θεατρική ομάδα του πανεπιστημίου Harvard

"Γυναίκα της Χρονιάς" ανακηρύχθηκε η Jennifer Garner προς έκπληξη της. Η θεατρική ομάδα του πανεπιστημίου Harvard "Hasty Pudding Theatricals" πρόκειται να διοργανώσει την καθιερωμένη τελετή απονομής της εν λόγω διάκρισης, για να τιμήσει την χολιγουντιανή ηθοποιό, όχι μόνο για το έργο της στον χώρο της υποκριτικής, αλλά κυρίως για την συμβολή της ως φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας.

Η 49χρόνη Garner θα είναι επίτιμη προσκεκλημένη σε μια παρέλαση, όπου θα πραγματοποιηθεί στο Harvard. Έπειτα θα ακολουθήσει εορταστικό δείπνο προς τιμήν της ηθοποιού, ώστε να παραλάβει τον ιδιαίτερο αυτό τίτλο. Η ημερομηνία της εκδήλωσης είναι το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, με τον θεατρικό θίασο να ανοίγει την εκδήλωση με μια σύντομη θεατρική παράσταση.

Η "Hasty Pudding Theatricals", η οποία χρονολογείται από το 1844 είναι η τρίτη παλαιότερη θεατρική ομάδα στον κόσμο, καθιέρωσε το βραβείο "Γυναίκα της Χρονιάς" το 1951 για να τιμήσει ανθρώπους που έχουν κάνει "διαρκή και εντυπωσιακή συνεισφορά στον κόσμο της ψυχαγωγίας". Η περσινή αποδέκτης ήταν η Viola Davis και οι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν την Meryl Streep, την Katharine Hepburn, την Ethel Merman και την Cher.

Η Jennifer Garner πέραν των εκπληκτικών ερμηνειών και των διακρίσεων που έχει λάβει, ξεχωρίζει για το φιλανθρωπικό της έργο. Η ηθοποιός είναι επικεφαλής της οργάνωσης "Save the Children", έχοντας υποστηρίξει αρκετές φορές στο Καπιτώλιο το αίτημα της αύξησης της ευαισθητοποιήσεις αλλά και των κεφαλαίων του οργανισμού. Επιπλέον είναι συνέταιρος της εταιρεία βιολογικών τροφίμων "Once Upon a Farm", η οποία ιδρύθηκε το 2017, με στόχο να παρέχει στα παιδιά την υψηλότερη ποιότητα τροφής που καλλιεργείται με βιώσιμες μεθόδους.