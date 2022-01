Η ένοχη απόλαυση της Meryl Streep δεν είναι πλέον μυστικό

Όπως όλοι μας απολαμβάνουμε ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν είμαστε άνετοι να μοιραστούμε με τους άλλους, έτσι και οι διάσημοι έχουν κάποιες ένοχες απολαύσεις που λίγοι αποκαλύπτουν δημόσια. Ανάμεσά τους, η Meryl Streep, η οποία δίχως φόβο και πάθος, μοιράστηκε με το κοινό το δικό της guilty pleasure.

Δεν είναι λίγοι οι οποίοι παρακολουθούν ριάλιτι τηλεόραση και απολαμβάνουν το κάθε λεπτό αυτών των εκπομπών, όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι που το παραδέχονται. Με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Adam McKay "Don't Look Up" στην οποία πρωταγωνιστεί, η Meryl Streep δε δίστασε να δηλώσει πως παρακολουθεί το ριάλιτι σόου "The Real Housewives of Beverly Hills", κάτι που ξάφνιασε πέρα από εμάς και τους συμπρωταγωνιστές της.

"Είναι η ζωή. Είναι αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει τώρα. Και τι κάνω. Πηγαίνω και βλέπω το 'The Housewives of Beverly Hills'. Το κάνω αυτό", παραδέχθηκε η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. Μάλιστα, η ίδια χρησιμοποίησε χιουμοριστικά την αγαπημένη της εκπομπή, λέγοντας πως είναι το κίνητρό της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

"Όταν είδα την ταινία, ξαφνιάστηκα τόσο που είπα στον McKay, δώσε μου μία λίστα. Πες μου τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Προσφέρει τέτοια κινητοποιήση με έναν περίεργο τρόπο, αυτή η ταινία, γιατί πας και λες, 'ωραία. άστο'. Αυτό είναι στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Όλα ξεκινάνε από αυτό. Αν δεν επιβιώσουμε, δεν θα μπορούμε να βλέπουμε τις Housewives ή οτιδήποτε άλλο", είπε με άπλετο χιούμορ η Streep.

Αλλά η ταλαντούχα ηθοποιός δεν είναι η μόνη που έχει παραδεχθεί πως απολαμβάνει να βλέπει ριάλιτι τηλεόραση. Ειδικότερα, η Jennifer Lawrence, η οποία συμμετέχει επίσης στην ταινία, έχει αποκαλύψει πως η δική της ένοχη απόλαυση είναι το "Keeping Up With the Kardashians".