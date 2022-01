"Είχα αυπνίες και δεν είχα φάει για μέρες" | Η Amanda Gorman μιλάει για τη δύσκολη απόφασή της να εμφανιστεί στην ορκωμοσία του Biden

H Amanda Gorman απήγγειλε το ποίημα ‘The Hill We Climb’ στην ορκομωσία του Joe Biden το 2021 και έγινε η νεότερη ποιήτρια που εμφανίστηκε σε ορκωμοσία αμερικανού προέδρου. Ένα χρόνο μετά η 22χρονη ποιήτρια εξομολογείται σε ένα άρθρο της στου New York Times πως παραλίγο να μην εμφανιστεί στην τελετή.

Η Gorman σκεφτόταν να αρνηθεί την πρόσκληση καθώς εκείνη την εποχή η κατάσταση ήταν επικίνδυνη με την επίθεση στο Καπιτώλιο να έχει συμβεί μόλις δύο εβδομάδες πριν την ορκωμοσία. "Φοβόμουν μήπως απογοητεύσω τους ανθρώπους μου, την ποίηση μου. Αλλά ήμουν επίσης τρομοκρατημένη σε σωματικό επίπεδο. Ο Covid ήταν σε έξαρση και το ηλικιακό μου γκρουπ δεν είχε ξεκινήσει τους εμβολιασμούς. Πριν λίγες εβδομάδες εσωτερικοί τρομοκράτες επιτέθηκαν στο Καπιτώλειο, στα σκαλιά που θα έπρεπε να βρεθώ. Δεν ήξερα τότε ότι θα γινόμουν διάσημη, αλλά ήξερα ότι η ορκωμοσία θα ήταν ένα γεγονός που θα έβλεπαν πολλοί, κάτι πολύ επικίνδυνο στην Αμερική, ειδικά αν είσαι Αφροαμερικανός και δεν έχεις τις Μυστικές Υπηρεσίες", έγραψε.

Η ποιήτρια πρόσθεσε πως φίλοι την συμβούλεψαν να αγοράσει ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και πως μαζί με τη μητέρα της προετοιμάστηκαν ώστε να μπορεί να αμυνθεί αν χρειαστεί: "Η μαμά μου μας είχε στο σαλόνι ώστε να μπορούμε να προπονηθούμε για το πως θα προστατεύσω το σώμα μου από τις σφαίρες. Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο μου είπε να είμαι έτοιμη να πεθάνω αν πάω στο Καπιτώλιο, εξηγώντας μου ότι δεν αξίζει να το κάνω. Είχα αυπνίες και εφιάλτες, δεν είχα φάει σχεδόν τίποτα για μέρες. Τελικά είχα γράψει σε φίλους και συγγενείς ότι πιθανόν να μην πήγαινα στην τελετή".

Τη νύχτα πριν δώσει την τελική της απάντηση στην επιτροπή της Ορκωμοσίας, η ποιήτρια αποφάσισε να ακούσει τους φόβους της και όχι να τους αποφύγει: "Έκλεισα τα μάτια μου στο κρεβάτι και άρθρωσα όλα τα λεβιάθαν που με τρόμαζαν, τόσο τα τερατώδη όσο και τα μικροσκοπικά. Αυτό που ξεχώριζε από όλα ήταν η ανησυχία ότι θα περνούσα όλη μου τη ζωή να αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να είχε πετύχει αυτό το ποίημα. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος να το ανακαλύψω", έγραψε.

Η Amanda πρόσθεσε πως "τη στιγμή που ξύπνησα ήξερα ένα πράγμα πως θα ήμουν η ποιήτρια της ορκωμοσίας για το 20201. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα απόλυτη σιγουριά για την επιλογή μου, αλλά ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτήν". Όσο για την ημέρα της ορκωμοσίας, όπως θυμάται: "Ένιωθα μια ζεστασιά, σαν τα λόγια που περίμεναν στο στόμα μου να ήταν μια φλόγα. Ήταν λες και ο κόσμος είχε σταματήσει. Κοίταξα και μίλησα. Δεν κοίταξα πίσω".