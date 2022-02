Sarah Jessica Parker | "Δεν θα ήθελα να επιστρέψει η Kim Cattrall στο And Just Like That"

Μετά το τέλος του πρώτου κύκλου του 'And Just Like That' κι ενώ οι συζητήσεις για το εάν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος έχουν ήδη φουντώσει, η Sarah Jessica Parker φαίνεται πως όχι μόνο είναι σίγουρη ότι θα επιστρέψει για μια δεύτερη σεζόν αλλά και ήδη σκέφτεται με ποιους δεν θα ήθελε να συνεργαστεί.

Στο reboot του Sex and the City δεν εμφανίστηκε ποτέ η τέταρτη της παρέας, Samantha, με την ηθοποιό Kim Cattrall να ξεκαθαρίζει από την αρχή τη δυσαρέσκειά της για την πρωταγωνίστρια, Parker, αλλά και να δηλώνει ότι δεν θέλει να υποδυθεί ξανά τον ίδιο ρόλο.

Απαντώντας σε ερώτηση του Variety, η Sarah Jessica αποκάλυψε ότι ούτε η ίδια θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με την Cattrall, λέγοντας πως "δεν νομίζω ότι θα ήμουν εντάξει αν επέστρεφε η Kim γιατί υπάρχει μια ιστορία που μοιράστηκε δημοσίως για τα συναισθήματα που έχει”.

Όπως είπε η 56χρονη ηθοποιός "δεν συμμετείχα ούτε διάβασα τα άρθρα, αλλά οι άνθρωποι είχαν την τάση να με ενημερώνουν”. Η 65χρονη Cattrall είχε, άλλωστε, δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στη σειρά εξηγώντας ότι δεν έχει καλή σχέση με την Parker, κάτι που η ηθοποιός έχει αρνηθεί.

Σύμφωνα με την πλοκή του 'And Just Like That', η Samantha έχει μετακομίσει στο Λονδίνο για δουλειά ενώ η Carrie την είχε 'απολύσει' από υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της. Κι ενώ δεν εμφανίστηκε σε κανένα από τα δέκα επεισόδια, εκείνη και η Carrie επικοινωνούσαν μέσω μηνυμάτων, ειδικά μετά τον θάνατο του Mr.Big.

Στο τελευταίο επεισόδιο, μάλιστα, ενώ η Carrie ταξίδεψε στο Παρίσι για να σκορπίσει τις στάχτες του Mr.Big, κανόνισε να συναντηθεί και με τη Samantha. "Δεν ζητήσαμε κάτι από την Kim για αυτό. Αφού δεν κάναμε την ταινία και το στούντιο δεν μπορούσε να της δώσει όσα ήθελε, έπρεπε να την ακούσουμε και να δούμε τι είναι σημαντικό για εκείνη. Δεν ταίριαζε, όμως, με το τι ήταν σημαντικό και με το τι χρειαζόμασταν εμείς”, είπε η ηθοποιός.

Όπως είπε η "η Samantha δεν έχει φύγει. Είναι παρούσα και νομίζω ότι το χειριστήκαμε με σεβασμό και χάρη. Δεν έγινε η κακιά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συναισθήματα για μια σχέση και νομίζω βρήκαμε έναν τρόπο να το χειριστούμε που ήταν σημαντικό για τους ανθρώπους που την αγαπούσαν”.