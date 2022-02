And Just Like That...| H Kristin Davis μας ξεναγεί στο διαμέρισμα της Charlotte

Μπορεί το διαμέρισμα της Carrie Bradshaw στo "Sex and the city" να ήταν πάντα αυτό που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των θαυμαστών του σήριαλ - και πλέον να μιλάμε για τα πιο iconic σκηνικά σε τηλεοπτική σειρά, όμως εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι κατοικίες των άλλων ηρωίδων.

Με το "And Just Like that...", τη συνέχεια της δημοφιλούς σειράς των '90s, να ολοκληρώνεται πρόσφατα, το HBO ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ για τα παρασκήνια του reboot, ένα απόσπασμα από το οποίο είναι αφιερωμένο στο διαμέρισμα στο οποίο ζούσε η Charlotte με την οικογένειά της. Η Kristin Davis, η ηθοποιός που την ερμηνεύει, είναι αυτή που αναλαμβάνει να ξεναγήσει τους τηλεθεατές στους χώρους του ευρύχωρου, κλασικού διαμερίσματος στην Park Avenue της Νέας Υόρκης όπου κατοικεί η Charlotte με τον σύζυγό της Harry και τις δυο τους κόρες.

Από το φουαγιέ με το στρογγυλό τραπέζι γύρω από το οποίο έχουν γυριστεί πολλές σκηνές ανάμεσα στη Charlotte και την Carrie, στο ζεστό family room και το παιδικό δωμάτιο που φιλοξενεί ένα ράφι με vintage κούκλες, το οποίο μάλιστα η Davis αποκαλεί "μαγικό", μέχρι τη μεγάλη κουζίνα στην οποία η Charlotte αγαπούσε να περνάει χρόνο μαγειρεύοντας και ετοιμάζοντας σνακ για την οικογένεια, την κρεβατοκάμαρα με τη γκαρνταρόμπα της και το μπάνιο, το βίντεο καταγράφει κάθε γωνιά του διαμερίσματος με τη Davis να συμπληρώνει με άγνωστες λεπτομέρειες από τα γυρίσματα, αναμνήσεις και προσωπικά σχόλια για τη διακόσμηση.

