Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick | Η επιστροφή τους στο Broadway μετά από 27 χρόνια

Η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick επέστρεψαν στη σκηνή του Broadway μετά από 27 χρόνια πρωταγωνιστώντας στην θεατρική παράσταση ‘Plaza Suite’.

Το ζευγάρι που είχε πρωταγωνιστήσει το 1995 στην παράσταση ‘How to Succeed in Business Without Really Trying" ενώ ήταν ήδη 4 χρόνια μαζί, επέστρεψε στο Broadway για να υποδυθεί αυτή τη φορά τρία διαφορετικά ζευγάρια που διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο Plaza Hotel. Η 56χρονη Parker και ο 59χρονος σύζυγός της ετοιμάζουν αυτή την παράσταση εδώ και καιρό όμως είχε καθυστερήσει λόγω της πανδημίας και πριν λίγες μέρες έκαναν την πρεμιέρα τους με το κοινό να τους αποθεώνει.

H Parker μετά την παράσταση ευχαρίστησε το κοινό για το ζεστό χειροκρότημά του και είπε "τόσοι πολλοί από εσάς περιμένατε δύο χρόνια για να επιστρέψει το θέατρο. Περιμένατε και ήσασταν υπομονετικοί, ενθουσιώδεις και αισιόδοξοι κι εμείς απλά θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί κάνοντας αυτό στηρίξατε όλη την θεατρική κοινότητα και αυτό σημαίνει πολλά για τους ανθρώπους που δεν βλέπετε πάνω στη σκηνή αλλά και όλους όσιυς συναντήσατε μπροστά. Είμαστε αιωνίως ευγνώμονες. Εκ μέρους του συζύγου μου και του υπέροχου καστ μας και κάθε ανθρώπου που εργάζεται στη θεατρική σκηνή της Νέας Υόκρης, σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε".

Ο Broderick σε μια συνέντευξή του το 2020 είχε αναφερθεί στο πώς νιώθει όταν συνεργάζεται με τη διάσημη σύζυγό του, λέγοντας πως "μιλώντας για το πόσο ταλαντούχα είναι, θα πρέπει να πω ότι παίζοντας λίγο σε αυτό το έργο, παρόλο που απλά το είχαμε ανεβάσει στη Βοστώνη για λίγο, ήταν τόσο καλή σε αυτό. Δεν είχα ποτέ δουλέψει μαζί της πάνω στη σκηνή. Και απλά μου θύμισε πόσο έξυπνη και αστεία και σπουδαία κωμικός ηθοποιός είναι, σπουδαία ηθοποιός γενικότερα. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Κι εύχομαι όλοι να μπορέσουν να τη δουν να το κάνει".