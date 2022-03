Βασίλισσα Ελισάβετ | Τα τρία διαζύγια των παιδιών της ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη μονάρχη της Αγγλίας

Μια νέα βιογραφία που επικεντρώνεται στην πιο διάσημη οικογένεια του κόσμου - τη βασιλική - αναφέρει πως η βασίλισσα Ελισάβετ δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα ύστερα από τα διαζύγια των 3 παιδιών της.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας Robert Hardman στη βιογραφία "Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II", αν και η βασίλισσα Ελισάβετ έμοιαζε εξωτερικά να το διαχειρίζεται με στωικότητα, οι συζητήσεις για τα διαζύγια των παιδιών της, την αναστάτωναν. "Ένας από το προσωπικό του Παλατιού θυμάται πως πού και πού υπήρχαν κάποιες στιγμές απόγνωσης στο βλέμμα της βασίλισσας", γράφει ο Hardman.

Απ' ό,τι φαίνεται το γεγονός πως τα 3 από τα 4 παιδιά της είχαν οδηγηθεί στον χωρισμό, ήταν ένα ζήτημα που την είχε στενοχωρήσει πολύ. Ειδικότερα, το 1992, μία χρονιά που η μονάρχης είχε αποκαλέσει δημόσια ως την πιο απαίσια χρονιά της (Annus Horribilis) εξαιτίας δυσάρεστων γεγονότων που είχαν λάβει χώρα, ήταν το έτος που και τα 3 παιδιά της αποφάσισαν να χωρίσουν.

"3 από τα 4", αναφέρει το βιβλίο του Hardman πως είχε δηλώσει σε ένα άτομο από το προσωπικό της, η βασίλισσα Ελισάβετ με περισσή λύπη, όταν εκείνος της είπε πως είναι κάτι που συμβαίνει στην κοινωνία. Από την άλλη, ο πρώην γραμματέας της, Charles Anson, κατέθεσε στη βιογραφία πως δε θυμάται ούτε μία φορά που η βασίλισσα έχασε την ψυχραιμία της. "Μπορεί το θέμα να ήταν κάποιες φορές ντροπιαστικό, όμως η ίδια συνέχιζε. Είναι αρκετά καθησυχαστικό σε τέτοιες καταστάσεις να δουλεύεις για κάποιον που δεν τον παίρνει από κάτω", είπε χαρακτηριστικά ο Anson.

Ειδικότερα, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε υιοθετήσει τη στρατηγική της μητέρας της σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή να συνεχίζει να κάνει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Επιπλέον, ακολούθησε και το παράδειγμα του πατέρα της, ο οποίος περνώντας πολλές μέρες στη θάλασσα, της είχε μάθει να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες όπως τον ωκεανό.

Πιο αναλυτικά, ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Diana ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 1992, εξαιτίας της παράνομης σχέσης του διαδόχου με την Καμίλα Πάρκερ, όμως το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1996. Την ίδια χρονιά της ανακοίνωσης του χωρισμού του αδερφού της και η πριγκίπισσα Άννα αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της, Mark Phillips και λίγο αργότερα παντρεύτηκε ξανά, με τον Timothy Laurence. Τελευταίος, ο πρίγκιπας Andrew ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 1992, ύστερα από τα διάφορα σκάνδαλα που είχαν βγει στη δημοσιότητα για τη σχέση του με τη Sarah Ferguson, παρ'όλ'αυτά και το δικό τους διαζύγιο επισημοποιήθηκε το 1996. Προς το παρόν, ο πρίγκιπας Edward είναι ο μοναδικός που παραμένει παντρεμένος με τη σύζυγό του, Sophie, την κόμισσα του Wessex, από το 1999.