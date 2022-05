Sarah Jessica Parker | Φωτογραφίζεται με τον Matthew Broderick και μιλά για τη ζωή τους στη Νεα Υόρκη, το Sex and the City και τον Chris Noth

Η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick ίσως είναι ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Manhattan που μπορεί να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά στην προσωπική τους ζωή, όμως χάρη στην ταύτιση της ηθοποιού με τον χαρακτήρα που υποδυόταν στο Sex and the City, το ενδιαφέρον των fans για την καθημερινότητά τους, το σπίτι τους και την κοινωνική τους ζωή είναι μεγάλο.

Η 57χρονη ηθοποιός και ο 60χρονος Broderick πλέον εργάζονται μαζί στην παράσταση 'Plaza Suite' στο Broadway και όπως λένε στην σπάνια κοινή συνέντευξη που έδωσαν στο Hollywood Reporter, το μυστικό τους για τον επιτυχημένο γάμο τους ήταν ότι είχαν πάντα δουλειές που τους επέτρεπαν να είναι μακριά για ένα διάστημα. "Τώρα πρέπει να βρούμε έναν άλλο λόγο για να ενδιαφέρεται ο ένας για την παρέα του άλλου” λέει η ηθοποιός εξηγώντας ότι δεν ανησυχούσε ότι η συνεργασία τους θα προκαλούσε προβλήματα στην σχέση τους: "Περισσότερο σκεφτόμασταν την παράσταση με την έννοια του πως θα την κάνουμε. Και άρχισα να το σκέφτομαι μόνο όταν ξεκίνησαν να μας ρωτούν εάν ανησυχούμε για τον γάμο μας. Πότε δεν έχουμε περάσει τόσο χρόνο μαζί, ακόμα κι όταν κάναμε τα παιδιά. Ακόμα και όταν βγαίναμε στην αρχή της σχέσης. Αλλά είναι διαφορετικός χρόνος. Δεν περνάμε τον χρόνο μας μιλώντας αλλά δουλεύοντας σε ένα άλλο σύμπαν. Δεν είμαστε οι εαυτοί μας και δεν βγαίνουμε πάντα μαζί μετά την παράσταση”.

Η σταρ αποκάλυψε ότι της έχει λείψει η Νέα Υόρκη των 90s όπως παρουσιαζόταν και στη δημοφιλή σειρά 'Sex and the City'. Όπως είπε της έχει λείψει η αίσθηση του παιδότοπου που είχε: "Υπήρχε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά παιχνίδια στο Broadway που πηγαίναμε και οι δυο γιατί δουλεύαμε και οι δύο στο ίδιο θέατρο σε διαφορετικές ώρες. Αλλά νομίζω ότι απλά μας λείπει ο κόσμος. Όχι ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύονταν τα χρήματα ούτε όλα τα τρελά πράγματα που συνέβαιναν. Μου λείπουν τα πλήθη, να είσαι γύρω από κόσμο και να μην ανησυχείς. Να στριμωχτείς στο μετρό ή σε έναν αγώνα”.

Η Parker αναφέρθηκε και στα πολλά αρνητικά σχόλια που έγιναν στα social media για το 'And Just Like That' από fans που είχαν άλλες προσδοκίες για το σίκουελ του Sex and the City. Όπως είπε μπαίνει σπάνια στα social media: "Είμαι στο Instagram και έχω μια συγκρουσιακή σχέση με αυτό. Προφανώς γνωρίζω ότι ο κόσμος έχει τις απόψεις του και θα υπάρχει συζήτηση για τη σειρά. Με ενδιαφέρει να ασχολούνται και να το απολαμβάνουν, να εκνευρίζονται, να ενθουσιάζονται, να απογοητεύονται αλλά δεν μπορείς να αλλάζεις γνώμη και να αλλάζεις το σενάριο. Αυτό θα ήταν απαίσιο. Θα ήταν σαν να κάνεις ποδήλατο με μια συμμορία 10 εκατομμυρίων”.

Όσο για τον συμπρωταγωνιστή της, Chris Noth, που μετά τις καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση, "κόπηκε” από τη σειρά -είχε άλλωστε λίγες σκηνές μετά τον θάνατο του χαρακτήρα του- η Parker δεν νιώθει ακόμα έτοιμη να μιλήσει. "Δεν ξέρω καν αν είμαι έτοιμη να μιλήσω για αυτό. Αλλά η αντίδρασή μου δεν ήταν από την πλευρά του παραγωγού” είπε, αποκαλύπτοντας ότι μετά τις καταγγελίες δεν του έχει μιλήσει.