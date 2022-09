Πρίγκιπας George: "Ο μπαμπάς μου θα γίνει βασιλιάς, γι' αυτό καλύτερα να προσέχετε"

Τις τελευταίες ημέρες η προσοχή του κοινού έχει πέσει στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, εξαιτίας του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ και της συνάντησης των Sussexes με την υπόλοιπη οικογένεια. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες ο πρίγκιπας George έγινε viral χάρη σε μία φράση που φημολογείται πως είχε πει.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το βιβλίο της Katie Nicholl "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crow", ο δεύτερος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, 9χρονος πρίγκιπας George και μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα William και της Kate Middleton είχε πει στους φίλους του, πως ο πατέρας του θα γίνει μία μέρα βασιλιάς, οπότε θα πρέπει να προσέχουν.

"Ο George καταλαβαίνει πως μία μέρα θα γίνει βασιλιάς και ως ένα μικρό αγόρι λογομάχησε με τους φίλους του στο σχολείο, ξεπερνώντας τους συνομίληκούς του με τη θανάσιμη ατάκα: Ο μπαμπάς μου θα γίνει βασιλιάς, γι'αυτό θα πρέπει να προσέχετε", εξήγησε η Nicholl.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι γονείς τους μεγαλώνουν τους μικρούς πρίγκιπες, έχοντας γνώση για το Στέμμα και τι σημαίνει η όλη "υπηρεσία" αυτή, με την συγγραφέα να επιβεβαιώνει πως "μεγαλώνουν κυρίως τον πρίγκιπα George, έχοντας γνώση του ποιος είναι και τον ρόλο που θα κληρονομήσει, αλλά δεν λατρεύουν να τους βαραίνουν με την αίσθηση του καθήκοντος".

Όπως είχε περιγράψει ο Robert Lacey στο βιβλίο "Battle of Brothers", ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας περίμεναν μέχρι να αποκαλύψουν την αλήθεια στον γιο τους, πράγμα που έγινε όταν ήταν 7 ετών. Αυτό συνέβη καθώς οι διάσημοι γονείς ήθελαν να προσφέρουν μία φυσιολογική παιδική ηλικία στα παιδιά τους, πριν τους αποκαλύψουν το πώς είναι στην πραγματικότητα η ζωή τους.