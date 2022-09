O Tom Hanks ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του μυθιστόρημα

Ο Tom Hanks ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του μυθιστόρημα – και το δεύτερο βιβλίο του- στις 9 Μαΐου 2023 που θα είναι επηρεασμένο από τις εμπειρίες του ως σταρ του κινηματογράφου.

Με τίτλο 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece', η υπόθεση του βιβλίου αφορά στη δημιουργία ενός "πολλών εκατομμυρίων ταινία δράσης με υπέρ-ήρωες και πρωταγωνιστές μεγάλους σταρ αλλά και τα ταπεινά κόμικ που την ενέπνευσαν”, όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, το μυθιστόρημα θα εστιάσει και στις αλλαγές που έγιναν στην Αμερική και την αμερικάνικη κουλτούρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. "Κάθε χαρακτήρας στο βιβλίο κάνει κάτι που έχω βιώσει σε κάποιον ρόλο μου σε ταινία καθώς και μια φιλοσοφία ή κάποιο σημαντικό μάθημα”, είπε ο Hanks εξηγώντας πως "ακόμα και οι αστείες στιγμές είναι κάποιο stunt που έκανα ή κάποιο λάθος από το οποίο επιβίωσα”.

Η πλοκή του μυθιστορήματος διαδραματίζεται από το 1947, όταν ένας στρατιώτης επιστρέφει από τον πόλεμο, γνωρίζει τον ανιψιό του και μετά εξαφανίζεται για 23 χρόνια. Αφού συναντά ξανά τον θείο του, το 19709, ο ανιψιός δημιουργεί ένα κόμικ με ήρωα τον στρατιώτη-θείο του. Στη σημερινή εποχή, ένας σκηνοθέτης ανακαλύπτει το κόμικ και αποφασίζει να το κάνει ταινία.

Ο Hanks ανακοίνωσε στους fans τους στα social media την κυκλοφορία του βιβλίου, γράφοντας "τα αποτελέσματα μιας γραφομηχανής που βγάζει καπνούς”. Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο του ηθοποιού, ο οποίος το 2017 είχε εκδώσει μια συλλογή με ιστορίες με τίτλο 'Uncommon Type' που έγινε bestseller.