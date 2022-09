H Sarah Jessica Parker επιβεβαίωσε την επιστροφή του τηλεοπτικού Aidan στο "And Just Like That"

Αφού ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μαρτυρώντας την επιστροφή του καστ στο σετ του "And Just Like That", χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πως στη νέα σεζόν επιστρέφει ένας αγαπημένος χαρακτήρας της original σειράς.

Ο λόγος για τον τηλεοπτικό Aidan ή κατά κόσμον γνωστό John Corbett, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί σε διάφορα επεισόδια του δεύτερου κύκλου. Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας "Hocus Pocus 2", στην οποία συμμετέχει, απαντώντας στην ερώτηση για τον πιθανό νέο-παλιό σύντροφό της: "Μπορεί, μπορεί. Ξέρεις, δεν μπορώ πλέον να είμαι αινιγματική πια".

Ο χαρακτήρας του Aidan αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικός στην πλοκή του "Sex and the City", αφού έφτασε πολύ κοντά στο να παντρευτεί την πρωταγωνίστρια. Ωστόσο, η ίδια επέλεξε τον Mr. Big, ο οποίος όμως στη spin-off σειρά πέθανε.

Όπως είχε δηλώσει η Parker σχετικά με τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023, "η 2η σεζόν έχει να κάνει με την αντοχή, την ανάκαμψη και το γέλιο και το να βρίσκεις πιο εύκολα το γέλιο, για ανθρώπους που πιθανώς βίωσαν τον θρήνο".

Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, να αναρωτιούνται όλοι οι φαν της σειράς αν πρόκειται να υπάρξει μία ακόμη ευκαιρία για το ζευγάρι. Η τελευταία φορά που ο Corbett είχε εμφανιστεί στο franchise ήταν στη δεύτερη ταινία του "Sex and the City".