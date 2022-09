Catherine Zeta-Jones: "Αγαπώ την πριγκίπισσα της Ουαλίας μας"

Η Catherine Zeta-Jones αφού γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον σύζυγό της, Michael Douglas - οι οποίοι γιορτάζουν την ίδια ημέρα - ανέβασε μία φωτογραφία της Kate Middleton, χαρούμενη για την επίσκεψή της με τον πρίγκιπα William στη γενέτειρά της, την πόλη Swansea.

Ειδικότερα, η Middleton και ο σύζυγός της ανακηρύχθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο, πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας, με την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση να λαμβάνει χώρα εκεί. Η φωτογραφία που η Jones μοιράστηκε, απεικόνιζε την Kate Middleton μαζί με ένα κοριτσάκι που φορούσε την παραδοσιακή ουαλική στολή.

"Αγαπώ την πριγκίπισσα της Ουαλίας μας. Αγαπώ την ουαλική εθνική στολή μας", έγραψε στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός, νιώθοντας περήφανη για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Η ίδια διατηρεί δεσμούς με τη γενέτειρά της, αφού το 2019 έλαβε το βραβείο Freedom of the City of Swansea, με αφορμή τα 50α γενέθλια της πόλης. Παράλληλα, η ηθοποιός έχει τιμηθεί και από τη βασιλική οικογένεια για την πορεία της στον κινηματογράφο αλλά και τη φιλανθρωπική της δράση το 2011, λαμβάνοντας παράσημο ως μέλος του τάγματος της βρετανικής αυτοκρατορίας.

Η Jones πριν από λίγες ημέρες είχε αναρτήσει μία φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ, ύστερα από τον θάνατό της, αφιερώνοντας τα πιο τρυφερά λόγια: "Λατρεμένη Α.Μ. βασίλισσα Ελισάβετ, ήσασταν και θα είστε πάντα κοντά στην ταπεινή καρδιά μου, καθώς σήμερα σπάει. Το έθνος σας χαιρετάει. Σας ευχαριστούμε".