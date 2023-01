Oι τιμητικές διακρίσεις που απένειμε ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' για το 2023

Το τέλος κάθε χρόνου στη Μ. Βρετανία συνοδεύεται από τα "New Year Honours", την ανάθεση των τιμών που απονέμονται από τη Βρετανική Μοναρχία σε επιφανείς προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το έργο τους. Φέτος, η προσδοκία ήταν ακόμα μεγαλύτερη, καθώς για πρώτη φορά οι τίτλοι απονεμήθηκαν από το νέο βασιλιά, Κάρολο Γ'.

Ανάμεσα σε όσους τιμήθηκαν από το διάδοχο της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο πιο διάσημος ήταν σίγουρα ο Brian May, κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος Queen, ο οποίος είναι πλέον Sir Brian May, όπως είχαν χρηστεί πριν από αυτόν άλλοι μουσικοί, όπως ο Paul McCartney και ο Elton John. Ο μουσικός, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων και μέλος ενός από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη για τις υπηρεσίες του στη μουσική και τη φιλανθρωπία, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανοίξει τη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. "Αποδέχομαι αυτή την αναγνώριση ως ένα είδος αποστολής, για να κάνω τα πράγματα που θα περίμενε κανείς από έναν Ιππότη", είπε ο May. "Να παλεύει για το δίκαιο, για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή και, στην περίπτωσή μου, για όλα τα πλάσματα που δεν έχουν φωνή".

Οι Λέαινες, οι παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας που θριάμβευσαν στο Euro 2022, βραβεύτηκαν επίσης από τον Βασιλιά. Η αρχηγός της ομάδας Leah Williamson πήρε τον τίτλο της Αξιωματικού της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) και οι συμπαίκτριές της Lucy Bronze, Beth Mead και Ellen Whit έγιναν επίσημα Μέλη του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE).

Ο χώρος της μόδας τιμήθηκε στο πρόσωπο της σχεδιάστριας Mary Quant που πήρε τον τίτλο του μέλους του ιπποτικού τάγματος των Companions of Honor. Η 92χρονη σχεδιάστρια ήταν ήδη Dame, και θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη μόδα, καθώς στη δεκαετία του '60 καθιέρωσε τη μίνι φούστα.

Οι περισσότεροι από τους διακριθέντες ωστόσο προέρχονταν από το χώρο της πολιτικής, κάτι μάλλον αναμενόμενο δεδομένης της περίπλοκης διεθνούς πολιτικής κατάστασης. Έτσι, μεταξύ των νέων Dames είναι η Melinda Simmons, πρέσβειρα της Μ. Βρετανίας στο Κίεβο και η Deborah Bronnert, πρέσβειρα στη Μόσχα. Στη Louenna Hood, μια νταντά του Cambridgeshire που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 190.000 λίρες για την παροχή βοήθειας σε άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, απονεμήθηκε το μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Συνολικά, τιμήθηκαν 1.107 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν γυναίκες.

Η νεότερη από τις φετινές τιμώμενες είναι η Dara McAnulty, 18 ετών, από το Annalon, η οποία έλαβε μετάλλιο για το έργο της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βοήθεια ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ο μεγαλύτερος είναι ο 100 ετών Peter Offord Davies από το Macclesfield, που του απονεμήθηκε ένα μετάλλιο για τη δέσμευσή του ως εθελοντής ανάγνωσης στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Dean Valley.