Salma Hayek | Με εντυπωσιακό ponytail χτένισμα που ενθουσίασε τους φαν της

Η Salma Hayek συχνά μοιράζεται φωτογραφίες της στα social media, είτε είναι φυσικές χωρίς μακιγιάζ, είτε όταν πραγματοποιεί full glam εμφανίσεις για επίσημες εκδηλώσεις. Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός καλημέρισε τους followers της έχοντας κάνει μία προσωρινή αλλαγή στα μαλλιά της, που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ειδικότερα, στη φωτογραφία βλέπουμε τη σταρ με μία ψηλή αλογοουρά αλά Ariana Grande, που έφτανε μέχρι τη λεκάνη της. Πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτηση, μην μπορώντας να πιστέψουν τη νεανική όψη της ηθοποιού, η οποία πριν από λίγο καιρό έκλεισε τα 56. Προφανώς, η Hayek ετοιμαζόταν να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση ή φωτογράφιση λίγο αργότερα, όπως πρόδωσε το εντυπωσιακό μακιγιάζ της αλλά και το λευκό μπουρνούζι που φορούσε.

Instagram

Τον τελευταίο καιρό, η Hayek φαίνεται να έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, χάρη στις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είχε δώσει το παρών στην πρεμιέρα της παιδικής ταινίας, Puss in Boots 2, που πραγματοποίησε μία "παραμυθένια" εμφάνιση, αφού χάρισε τη φωνή της σε χαρακτήρα του φιλμ, στο πλευρό του Antonio Banderas. Από την άλλη, πολύ σύντομα θα κάνει πρεμιέρα η ταινία "Magic Mike: The Last Dance" όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Channing Tatum.

Και δεδομένου ότι η Hayek είναι ιδιαίτερα πολυάσχολη, έχει δηλώσει πως δεν προλαβαίνει να κάνει γυμναστική, ούτε δίαιτα. Ωστόσο, την καλλίγραμμη σιλουέτα της την οφείλει στην γιόγκα αποκατάστασης που της δίδαξε μία γυναίκα. "Δουλεύω με μία γυναίκα στο Λονδίνο που μου έμαθε το πώς να διατηρώ το σώμα μου με έναν τρόπο που οι μύες μου είναι ενεργοποιημένοι όλη τη μέρα. Έτσι, ακόμα και όταν πλένεις τα δόντια σου, δουλεύεις τους μύες σου", είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, προσθέτοντας πως "αν γνωρίζεις το σώμα σου, θα σε εκπλήξει το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει".