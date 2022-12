"Σύγχρονη Σταχτοπούτα" | Η Salma Hayek πραγματοποίησε μία πριγκιπική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με Alexander McQueen

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησε η Salma Hayek στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων που πρωταγωνιστεί με τον Antonio Banderas "Puss in Boots: The Last Wish", θυμίζοντας τη Σταχτοπούτα της Disney.

Ειδικότερα, η Hayek λαμβάνοντας υπόψη της την ταινία που ανήκει στον κόσμο των παραμυθιών, επέλεξε ένα γαλάζιο φόρεμα, που αποτελούνταν από μία τούλινη φούστα και ένα ημι-διάφανο bodice από αστραφτερές πέτρες που την έκαναν να μοιάζει σαν σύγχρονη πριγκίπισσα.

Η δημιουργία που ανήκε στον οίκο Alexander McQueen- του οποίου έχει αδυναμία η πριγκίπισσα της Ουαλίας - και πιο συγκεκριμένα στη συλλογή Άνοιξη 2023, αγκάλιαζε αιθέρια το σώμα της, κολακεύοντας τις καμπύλες της και την petite σιλουέτα της.

Συνήθως, η Salma Hayek επιλέγει πιο σέξι κομμάτια και αποκαλυπτικά φορέματα, ωστόσο αυτή τη φορά, "διαβάζοντας το δωμάτιο", προτίμησε να πραγματοποιήσει μία πιο νεραϊδένια εμφάνιση, ώστε να ταιριάζει με το ύφος της πρεμιέρας.

Η ίδια φωτογραφήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή της και επιστήθιο φίλο της, Antonio Banderas, ο οποίος επέλεξε να κάνει μία πιο casual εμφάνιση, αλλά και με το υπόλοιπο καστ της ταινίας.

Η Hayek φαίνεται να μην σταματά πουθενά, αφού τον τελευταίο καιρό είναι από πρεμιέρα σε πρεμιέρα, χάρη στο φορτωμένο πρόγραμμά της. Εκτός της ταινίας κινουμένων σχεδίων, η ηθοποιός πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο σίκουελ της σειράς ταινιών "Magic Mike", επιστρατεύοντας τη γοητεία της και όλο το υποκριτικό της ταλέντο για τον απαιτητικό ρόλο που ανέλαβε στο πλευρό του Channing Tatum.