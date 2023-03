Catherine Zeta - Jones | Η throwback φωτογραφία από την ηλικία των 21 ετών

Η Πέμπτη είναι γνωστή στα social media ως #ThrowbackThursday όπου αρκετοί χρήστες των Instagram λατρεύουν να ανεβάσουν παλιές τους φωτογραφίες, πολλές φορές αναφέροντας και μία ιστορία πίσω από την εκάστοτε εικόνα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Catherine Zeta-Jones η οποία συχνά αναρτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το παρελθόν.

Αυτή τη φορά θυμήθηκε την αρχή της καριέρας της όταν πρωταγωνιστούσε ως Mariette Charlton από το 1991 έως το 1993 στην τηλεοπτική σειρά "The Darling Buds of May". Η Zeta-Jones σε ηλικία 21 ετών ποζάρει ανέμελη στον φακό σε κάποιο λιβάδι στην εξοχή, ενώ βρίσκεται στα γυρίσματα της εν λόγω σειράς. "Εγώ 21 ετών στα γυρίσματα του The Darling Buds of May στο Κεντ της Αγγλίας. Ω εκείνες οι οκνηρές, θολές, τρελές ημέρες ενός ατελείωτου καλοκαιριού στον 'κήπο της Αγγλίας'", έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

Η Βρετανίδα ηθοποιός συχνά αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά και την πατρίδα της, την οποία αγαπάει πολύ, τιμώντας τον θεσμό της μοναρχίας που εκείνη και η οικογένειά της υποστηρίζουν. Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε η είδηση πως η ίδια και ο σύζυγός της, Michael Douglas, μετακόμισαν σε ένα διαμέρισμα στο Παλάτι του St. James στο Λονδίνο για όταν βρίσκονται εκεί, το οποίο φυσικά θα νοικιάζουν και θα έχουν ως βάση τους. Μέχρι τώρα οι δύο ηθοποιοί μοίραζαν τον χρόνο τους ανάμεσα στην έπαυλή τους στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και την εξοχική τους κατοικία στη Μαγιόρκα. Τώρα, λοιπόν, το ζευγάρι θα έχει μία ακόμη επιλογή για όταν βρίσκεται στην Ευρώπη.

Πριν από λίγους μήνες, η Zeta-Jones και ο Douglas γιόρτασαν την 22η επέτειο του γάμου τους, κάνοντας αφιερώσεις ο ένας στον άλλο στο Instagram. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει 2 παιδιά, τον 22χρονο Dylan και την 19χρονη Carys, ενώ ο Douglas είχε αποκτήσει ακόμα έναν γιο, τον 44χρονο ηθοποιό Cameron Douglas, από τον πρώτο του γάμο με την Diandra Luker.