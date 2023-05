H Helen Mirren είναι η βασίλισσα του glam | H εμφάνισή της στην πρεμιέρα του Fast X στη Ρώμη

Η Dame Helen Mirren είναι ένας θρύλος της μεγάλης οθόνης και του κόκκινου χαλιού. Στα 77 της χρόνια, η βρετανίδα ηθοποιός καταφέρνει να τραβά πάντα τα βλέμματα πάνω τις με τις bold και αστραφτερές εμφανίσεις που επιλέγει και οι οποίες παρ' όλη τη λάμψη των metallics, των στρας και των sequins, δείχνουν εκπληκτικά cool όταν τις φοράει η Mirren. Εξαίρεση δεν αποτελεί και η πρόσφατη εμφάνισή της στη Ρώμη, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας "Fast X".

H Helen Mirren φόρεσε ένα μάξι nude φόρεμα διακοσμημένο με χρυσές πούλιες ενώ το look της ολοκλήρωσε με μια μεταλλική ασημί στέκα και ένα ζευγάρι κρεμαστά χρυσά σκουλαρίκια με πέρλες. To glam look τείνει να γίνει signature στις εμφανίσεις της Helen Mirren, που πέρυσι, στο Φεστιβάλ Καννών, είχε κερδίσει όλα τα φλας με μία αντίστοιχη εμφάνιση. Το δε γεγονός ότι η πρεμιέρα του "Fast X", της 10η ταινίας της σειράς Fast and Furious, έγινε μπροστά από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, έκανε την εκθαμβωτική Mirren να μοιάζει με θεά της αρχαιότητας.