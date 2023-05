Harrison Ford | Ο συγκινητικός του λόγος για τον τιμητικό "Χρυσό Φοίνικα" που απέσπασε στο Φεστιβάλ Καννών

Στις Κάννες για την επίσημη πρεμιέρα της πέμπτης – κατά σειράς – ταινίας για το "Indiana Jones” βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Harrison Ford.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο εμβληματικός ηθοποιός βίωσε μία γλυκιά έκπληξη από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, απονέμοντας του ένα τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον χώρο της έβδομης τέχνης. Πριν από την προβολή της ταινίας, οι διοργανωτές φώναξαν τον Harrison Ford στη σκηνή, ενώ όσο ο ηθοποιός κατέβαινε τα σκαλιά οι θεατές της αίθουσας απόλαυσαν ένα αφιερωματικό βίντεο για τη συνεισφορά του πολυβραβευμένου ηθοποιού στο χώρο της τέχνης και της υποκριτικής.

"Είμαι πολύ συγκινημένος", είπε ο αγαπημένος ηθοποιός του Hollywood, καθώς ξεκινούσε την ομιλία του στο κατάμεστο θέατρο. "Λένε ότι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Και μόλις είδα τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου - ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου έστω".

Getty Images

Ο ηθοποιός του "Indiana Jones and the Dial of Destiny" φάνηκε να συγκινείται όταν ευχαρίστησε την "υπέροχη" σύζυγό του, την ηθοποιό Calista Flockhart. Ο Ford είπε ότι η Flockhart, η οποία ήταν παρούσα στο ακροατήριο την ώρα που δεχόταν την τιμή, "έχει υποστηρίξει το πάθος και τα όνειρά μου και είναι ειλικρινά ευγνώμων". Μιλώντας στο κοινό, είπε ότι "δώσατε στη ζωή μου σκοπό και νόημα και σας ευχαριστώ", προτού ευχαριστήσει τους συμπρωταγωνιστές του στο "Dial of Destiny", Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen και τον σκηνοθέτη James Mangold.

Αξίζει να αναφερθεί πως όταν ανακοινώθηκε ότι η πέμπτη συνέχεια της σειράς με τις περιπέτειες του ριψοκίνδυνου καθηγητή Αρχαιολογίας, η ταινία "Indiana Jones & the Dial of Destiny", επρόκειτο να παρουσιαστεί στην Κρουαζέτ, οι διοργανωτές είπαν ότι ετοίμαζαν μια "ειδική τιμητική διάκριση" για τον Harrison Ford, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, κάτι που δικαιολογεί την έκπληξη του ηθοποιού.