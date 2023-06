Kate Middleton | Για τένις με τον Roger Federer λίγο πριν το Wimbledon

Με την επιστροφή του κορυφαίου πρωταθλήματος του Wimbledon να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, η Kate Middleton εμφανίστηκε σε ένα συγκινητικό νέο βίντεο για τον εορτασμό των Ball Boys and Girls του Wimbledon - στο οποίο επιδεικνύει τις ικανότητές της στο τένις σε ένα Ράλι με τον θρύλο του αθλήματος, Roger Federer.

Σε επίσημη ανακοίνωση του, το Παλάτι αποκαλύπτει: "Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club, εμφανίστηκε σε μια ταινία μικρού μήκους στο YouTube μαζί με τον θρυλικό τενίστα και οκτώ φορές πρωταθλητή του Wimbledon, Roger Federer για να ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας στα Ball Boys and Girls (BBGs) του Grand Slam και στην εκπαίδευση που χρειάζεται για να γίνει κάποιος BBG στο Championships. Στο κλιπ που κυκλοφόρησε σήμερα, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα φαίνεται να επισκέπτεται το All England Club μαζί με τον Roger Federer για να συναντήσει βετεράνους και υποψήφιους BBGs και να ακούσει για τις εμπειρίες τους κατά την εκπαίδευση για το ρόλο αυτό. Στο βίντεο, βλέπουμε την πριγκίπισσα να συμμετέχει σε ένα διπλό ράλι με τον Ρότζερ Φέντερερ στο γήπεδο Νο 3, προτού η Kate Middleton ενωθεί με τους BBGs στο γήπεδο για να συμμετάσχει σε μια προπόνηση".

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία εμφανίζεται στο βίντεο ντυμένη με casual chic sporty look, δηλώνει στους BBGs: "Το Wimbledon είναι γνωστό για τα εκπληκτικά επαγγελματικά Ball Boys και Ball Girls, το μέγεθος της δουλειάς που χρειάζεται, είναι απίστευτο να το βλέπεις πίσω από τα παρασκήνια. Με όλη την πειθαρχία και όλα όσα έχετε μάθει, θα είστε σε θέση να τα μεταφέρετε σε τόσα άλλα μέρη της ζωής σας, πράγματα όπως η αυτοπεποίθηση και αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας με το να βρίσκεστε σε οποιοδήποτε από τα γήπεδα είναι μια τόσο μεγάλη στιγμή".

Ο Federer πρόσθεσε: "Eίμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με το πόση προσπάθεια και προπόνηση χρειάζεται για να είσαι ένα Ball Boy κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος. Ήμουν Ball Boy στη Βασιλεία όταν ήμουν εννέα ή δέκα ετών και όπως έλεγα πάντα: μια φορά Ball Boy, πάντα Ball Boy".

Η φετινή επανάληψη του θρυλικού Πρωταθλήματος θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 16 Ιουλίου. Όπως και το Royal Ascot, όπου η Kate έλαμψε με ένα τολμηρό κόκκινο σύνολο την Παρασκευή, το Wimbledon αποτελεί αγαπημένο σημείο αναφοράς της βρετανικής κοινωνικής περιόδου και συνήθως προσελκύει όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.