Kate Middleton | Επέστρεψε στο Wimbledon με ένα σύνολο εμπνευσμένο από το τένις

H Kate Middleton έκανε ακόμη μία εμφάνιση στο All England Lawn Tennis and Croquet Club του Λονδίνου το Σάββατο για τον τελικό των γυναικών. Η 41χρονη πριγκίπισσα επέστρεψε με ένα Self Portrait σύνολο σε απόχρωση lime green. Το blazer της θύμισε σε πολλούς το μπαλάκι του τένις. Το συνδύασε με μαργαριταρένια και διαμαντένια σκουλαρίκια από τον οίκο Cassandra Goad και μια τσάντα clutch από το Emmy London.

Είναι η δεύτερη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιλέγει ανοιχτό πράσινο για την εμφάνισή της στο Wimbledon. Η Kate Middleton έκανε το ντεμπούτο της στο φετινό πρωτάθλημα στις 4 Ιουλίου με ένα πράσινο blazer Bailmain και λευκή πλυσή φούστα συνδέοντας αυτή την εμφάνιση με εκείνη που έκανε η πριγκίπισσα Diana στο Trooping the Colour του 1988.

Getty Images Η Kate Middleton φορούσε στο πέτο της μια κορδέλα στα χρώματα του Wimbledon.

Οι διασημότητες που βρέθηκαν στον ίδιο αγώνα με την Kate Middleton

Στο Royal Box η Kate Middleton καθόταν δίπλα στον θρύλο του τένις Billie Jean King. Παρόντες όμως στον τελικό των γυναικών ήταν και πολλές ακόμα διασημότητες. Ανάμεσά τους οι Andrew Garfield, Emma Watson, Maggie Smith, Lin-Manuel Miranda, Issa Rae και Priyanka Chopra Jonas.

Η πριγκίπισσα αναμένεται να εμφανιστεί και σήμερα στο πρωτάθλημα για τον τελικό των ανδρών. "Το Wimbledon είναι μέρος της ανατροφής μου" είχε πει η ίδια το 2017 στο ντοκιμαντέρ του BBC όπου ήταν αφιερωμένο στο πρωτάθλημα. "Είναι η πεμπτουσία του αγγλικού καλοκαιριού και νομίζω ότι εμπνέει τη νεολαία, εμένα με ενέπνευσε όταν ήμουν νέα να ασχοληθώ με το άθλημα" συνέχισε.