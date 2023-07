Τα Barbiecore looks της Kate Middleton από το φετινό καλοκαίρι

Το ροζ είναι ένα χρώμα το οποίο θα συναντήσετε συχνά στις εμφανίσεις των royals. Από το απαλό ροζ έως το hot pink, όλες οι αποχρώσεις του girly χρώματος έχουν μία θέση στη γκαρνταρόμπα τους. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, δεν αποτελεί εξαίρεση και συχνά στο παρελθόν έχει επιλέξει να φορέσει κάτι ροζ, όπως εξάλλου έκανε και η πεθερά της, η αείμνηστη πριγκίπισσα Diana. Ειδικά φέτος, όμως, η τάση του Barbiecore έχει κατακλύσει τη μόδα και η πρεμιέρα της ταινίας "Barbie" έχει επιταχύνει την παρουσία του ροζ στο στιλ των fashionistas. H Kate Middleton δεν φαίνεται να το αγνοεί και ήδη με την έναρξη του φετινού καλοκαιριού πραγματοποίησε τρεις εμφανίσεις με total pink outfits.

Το πρώτο look ήρθε στα τέλη Μαΐου όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στην έκθεση κηπουρικής Chelsea Flower Show στο Λονδίνο φορώντας ένα two-tone pink πλισέ φόρεμα από το brand Me+Em, το οποίο είχε συνδυάσει με μπεζ εσπαντρίγες. Λίγες μέρες αργότερα, επισκέφτηκε το Foundling Museum του Λονδίνου φορώντας ένα κοστούμι του οίκου Alexander McQueen σε παλ ροζ το οποίο είχε συνδυάσει με μία λευκή ζώνη με πέρλες στη μέση και ένα ζευγάρι λευκές γόβες. Το πιο πρόσφατο Barbiecore look της Middleton ήρθε στα τέλη Ιουνίου, όταν επισκέφτηκε το V&A Museum Of Childhood στο Λονδίνο. Για την περίσταση φόρεσε ένα μίντι φόρεμα με puffed-sleeves και ζώνη στη μέση από το brand Beulah London, το οποίο είχε φορέσει ξανά το 2021 στο τουρνουά του Wimbledon. Το συνδύασε με λευκές γόβες.

Τα pink looks της Kate Middleton

Getty Images H Kate Middleton στο Chelsea Flower Show

Getty Images Η Kate Middleton στο Foundling Museum