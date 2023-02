Kate Middleton | Όλες οι καινούργιες τάσεις που έχει υιοθετήσει στις εμφανίσεις της

Όταν αναφερόμαστε στο στιλ μίας royal, έχουμε πάντα στον νου μας το βασιλικό dress code και τους στιλιστικούς κανόνες που δεν μπορούν να παραβούν οι βασίλισσας, οι πριγκίπισσες ακόμα και λιγότερο senior μέλη μιας βασιλικής οικογένειας όπως οι δούκισσες. Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, αυτοί οι κανόνες μοιάζει να γίνονται όλο και πιο χαλαροί, με βασίλισσες όπως η Λετίθια της Ισπανίας, να μοιάζει να το αγνοούν πλήρως. Υπάρχουν, όμως, κι εκείνες που φροντίζουν ώστε να εξισορροπούν την αυστηρή εικόνα που προτάσσει το πρωτόκολλο του Παλατιού με το προσωπικό τους στιλ και να έχουν πάντα ένα φρέσκο αποτέλεσμα στην εμφάνισή τους. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση αποτελεί η Kate Middleton, η οποία - ως πριγκίπισσα της Ουαλίας πια- μοιάζει να έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο το προσωπικό της στιλ εντάσσοντας σ' αυτό κάποιες από τις επίκαιρες τάσεις.

Ήδη τρεις εμφανίσεις της στη σειρά από πρόσφατες δημόσιες υποχρεώσεις της, παραπέμπουν σε τρεις δημοφιλείς τάσεις της σεζόν Φ/ Χ 2022-23: την τάση του Vanilla Girl, την τάση του κόκκινου και την τάση του Barbiecore- οι δυο τελευταίες, μάλιστα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και τολμηρές επιλογές, αν και τα έντονα χρώματα είχαν πάντα την τιμητική τους στο royal dressing. Αναζητώντας τα looks και πριν από τα τρία αυτά, διαπιστώσαμε ότι η Middleton έχει κάνει κι άλλες εμφανίσεις που ανταποκρίνονται σε καινούργιες τάσεις της μόδας, όπως αυτή που δίνει φέτος προβάδισμα τις αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ στο ντύσιμο, την τάση του έντονου πορτοκαλί, αλλά και την αγαπημένη τάση της Gen Z, τα vintage κομμάτια.

Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τι φόρεσε η Kate Middleton και πώς ενσωμάτωσε κάθε μία από τις τάσεις αυτές στο κομψό σοφιστικέ στιλ της:

- Η τάση Vanilla Girl

Για την πρόσφατη επίσκεψή της στο Πανεπιστήμιο του Leeds, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα μπεζ cotton - blend μίντι φόρεμα από τη συλλογή της Victoria Beckham. Για να τονίσει τη σιλουέτα της φόρεσε μία ζώνη σε κρεμ απόχρωση με χρυσή αγκράφα (από το Vanzetti), ενώ οι μπότες της ήταν ένα ζευγάρι καφέ σουέτ από τη συλλογή Gianvito Rossi.

Η αισθητική του "Vanilla Girl" συνοψίζεται σε επιλογές που αποπνέουν πολυτέλεια, διακρίνονται από καθαρότητα στις γραμμές και οι αποχρώσεις κινούνται στην παλέτα του λευκού, το πολύ light καφέ και το μπεζ. Και η επιλογή της Kate Middleton έχει σκοράρει σ' όλες αυτές τις προϋποθέσεις κερδίζοντας άνετα τον τίτλο του "Vanilla Girl".

Getty Images

- Η τάση Barbiecore

To 2022 ήταν η χρονιά του Pink PP που μας σύστησε η ομώνυμη συλλογή του οίκου Valentino. To hot pink, ή αλλιώς φούξια, έντυσε τους πάντες και τα πάντα, δημιούργησε την τάση του Barbiecore, ενώ ούτε η Kate Middleton του γύρισε την πλάτη. Η πριγκίπισσα με τον σύζυγό της πρίγκιπα William επισκέφτηκαν το Windsor Foodshare, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συγκεντρώνει τρόφιμα που περισσεύουν για να προσφέρει σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, και για την περίσταση φόρεσε ένα φούξια παλτό από το Hobbs (που είχε ήδη στην γκαρνταρόμπα της) πάνω από ένα μάλλινο ζιβάγκο επίσης σε φούξια (και επίσης από το Hobbs) συνδυασμένο με ψηλόμεσο navy παντελόνι (από το Jigsaw). Το look της ολοκλήρωσε με σκούρες μπλε σουέτ γόβες Emmy London και χρυσούς κρίκους στα αφτιά (από το Orelia Jewellery).

Getty Images

- Η τάση του red

Αν το 2022 ήταν η χρονιά του hot pink, το 2023 αναμένεται να πάρει σκυτάλη το κόκκινο. Οι συλλογές για την Άνοιξη 2023 - όπως αυτές των Ferragamo, Alaïa, Valentino- έχουν ενσωματώσει το έντονο χρώμα στις προτάσεις τους, ενώ το προτείνει και ο οίκος Alexander McQueen στον οποίο ανήκει το κόκκινο κοστούμι που φόρεσε η Middleton σε event για το λανσάρισμα της καμπάνιας του πρότζεκτ της Shaping Up - το οποίο επικεντρώνει στην πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών.

Το κοστούμι της σε "Welsh Red"- όπως περιγράφει το χρώμα ο οίκος- αποτελείται από ασύμμετρο σακάκι με τονισμένους ώμους και φαρδύ παντελόνι, ενώ σε κόκκινο χρώμα ήταν και οι σουέτ γόβες της Gianvito Rossi και το Miu Miu τσαντάκι της. Τα statement κρεμαστά σκουλαρίκια της σε χρυσό και regency green προέρχονται από το brand Chalk.

Getty Images

- H τάση του μπεζ - καφέ

Οι γήινες αποχρώσεις, όπως αυτές του καφέ και του μπεζ, έγιναν κυρίαρχες στο ντύσιμο της φετινής χειμερινής σεζόν, στα πλαίσια μιας γενικότερης τάσης που επιστρέφει τη μόδα σε μίνιμαλ γραμμές και ουδέτερες παλέτες. Οι γήινες αποχρώσεις αποπνέουν, εξάλλου, πολυτέλεια και κομψότητα, και η low-key luxury αισθητική τις συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις της μαζί με άλλα ουδέτερα χρώματα, όπως το λευκό, το μαύρο, το γκρι.

Για τη δεξίωση προς τιμήν της ομάδας England Wheelchair Rugby League, στην οποία ήταν οικοδέσποινα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα Roland Mouret κοστούμι σε καφέ χρώμα με ένα κρεμ πλεκτό πουλόβερ και καφέ σουέτ γόβες Gianvito Rossi, ενώ τα κοσμήματά της (ένα κολιέ με κρεμαστό και σκουλαρίκια κρίκοι) ήταν χρυσά (από τη συλλογή της Daniella Draper, που αξιοποιεί ανακυκλωμένα πολύτιμα υλικά).

Όσο για το μονοχρωματικό look της, από τον περασμένο Νοέμβριο στο Scarborough της Αγγλίας, η Middleton εμφανίστηκε μ' ένα Gabriela Hearst φόρεμα σε μίντι μήκος και μπεζ Max &Co. παλτό. Οι ταμπά δερμάτινες γόβες ήταν από το brand Ralph Lauren, η μπεζ τσάντα της από το DeMellier και τα χρυσά σκουλαρίκια του βρετανικού brand Accessorize.

Getty Images

Getty Images

- H τάση του zesty orange

Άλλη μια τάση που ξεχώρισε η Kate Middleton - και υιοθέτησε σε δυο διαφορετικές εμφανίσεις της, αρχικά στο ταξίδι στις Η.Π.Α τον Δεκέμβριο και έπειτα τον Γενάρη σε επίσκεψή της στο Luton του Λονδίνου- είναι αυτή του zesty orange, δηλαδή του ζωηρού πορτοκαλί. Και στις δυο περιπτώσεις, βεβαίως, η Middleton που συνηθίζει να επαναλαμβάνει τα αγαπημένα της κομμάτια στις εμφανίσεις της, φόρεσε το ίδιο σύνολο, δηλαδή το πλεκτό σετ από πουλόβερ ζιβάγκο από μετάξι και κασμίρ και ribbed-knit ψηλόμεση μίντι φούστα της συλλογής Gabriela Hearst. Στη μία περίπτωση, στην Αμερική, το συνδύασε με μάξι παλτό σε καφέ χρώμα από τον οίκο Alexander McQueen (δείτε εδώ) και στην άλλη, στο Λονδίνο, με καμηλό κασμιρένιο μάλλινο παλτό από τη συλλογή Massimo Dutti (δείτε εδώ).

Getty Images

-Τα vintage κομμάτια

H Kate Middleton θεωρείται η "βασίλισσα" των recycled outfits, αφού όπως είπαμε επαναλαμβάνει διαρκώς τα αγαπημένα της κομμάτια στις εμφανίσεις της. Ωστόσο, η πριγκίπισσα φαίνεται ότι είναι λάτρης και των vintage κομματιών ( σ.σ.: η στροφή στα vintage κομμάτια είναι μια τάση που απογείωσαν οι συνήθειες της Gen Z), αφού για μία ακόμα φορά φέτος, στο ταξίδι της στη Βοστόνη, φόρεσε ένα vintage tweed blazer σε royal blue χρώμα από τη συλλογή Chanel του 1995 που έχει φορέσει επανειλημμένα στο παρελθόν.