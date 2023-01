H τάση της low- key luxury αισθητικής στη μόδα του 2023

Αν παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις στη μόδα και τα outfits των εκπροσώπων της, θα έχετε σίγουρα αντιληφθεί τη στροφή στο μίνιμαλ στιλ, τα basic της γυναικείας γκαρνταρόμπας, τους γήινους και ουδέτερους τόνους. Σε αντιδιαστολή με το boldness και το statement style που επικράτησε ως τάση την εποχή μετά την πανδημία, η καθησυχαστική ηρεμία και η ακλόνητη κομψότητα που προσφέρουν τα διαχρονικά κομμάτια στο ντύσιμο μοιάζει να είναι ξανά κυρίαρχη. Στην παράμετρο αυτή, ωστόσο, υπολογίστε κι ένα ακόμα παράγοντα: αυτόν της πολυτέλειας. Τα low-key κομμάτια δεν αρκεί να διακρίνονται από απλές και καθαρές γραμμές, αλλά να χαρακτηρίζονται από πολυτέλεια - κοινώς, άριστη ποιότητα.

Στην κατεύθυνση της low - key luxury αισθητικής, όπως έχει ονομαστεί η τάση, σημαντικό ρόλο έχουν παίξει τόσο η δημοφιλία σύγχρονων brands που με τις συλλογές τους έρχονται να καλύψουν την απόσταση ανάμεσα στο ακριβό luxury των οίκων και τη μόδα των προσιτών brands προσφέροντας κομμάτια που συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική και καλή ποιότητα, όσο και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για βιώσιμες λύσεις στο ντύσιμο. Μια low-key γκαρνταρόμπα, εξάλλου, είναι αυτή που θα έχει σταθερά λόγο στις εμφανίσεις κάθε κομψής γυναίκας. Η δε στροφή προς βιώσιμες λύσεις και επιλογές, έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε κομμάτια που σέβονται το περιβάλλον και αντέχουν στον χρόνο. Και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά μοιάζουν να αποτελούν όχι απλά μία τάση, αλλά να ανοίγουν ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη μόδα και το στιλ.

Τα κομμάτια της low- key luxury γκαρνταρόμπας

Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε με απλά λόγια τα κομμάτια της low- key luxury γκαρνταρόμπας θα λέγαμε ότι πρόκειται για staples με αναβαθμισμένη αισθητική. Κλασικά και μοντέρνα παράλληλα, τα κομμάτια στα οποία πρέπει να στρέψετε το ενδιαφέρον σας δεν είναι παρά εκείνα που προσφέρουν άνεση και στιλ στην καθημερινότητα, σύγχρονο σχεδιασμό, συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές περιστάσεις, υιοθετούν χρώματα και αποχρώσεις που αποπνέουν κομψότητα ενώ παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν ως καμβάς για συνδυασμούς με έντονες αποχρώσεις. Είναι επομένως (και) ευέλικτα προσφέροντας πολλές επιλογές στο styling, από εντελώς μίνιμαλ έως statement με την προσθήκη των κατάλληλων αξεσουάρ- ή και άλλων ρούχων.

Labels όπως Proenza Schouler, Totême, Khaite, The Row, Raey, Theory, Cos και Jil Sander έρχονται να εκπροσωπήσουν άριστα αυτή την αισθητική με τις συλλογές του και έχουν γίνει δημοφιλή ανάμεσα στα looks των fashion insiders. Όπως αναφέρει και το report του The Lyst, "καθώς ο κόσμος της μόδας περιμένει την επιστροφή της Phoebe Philo, αναμένουμε να δούμε αύξηση στην αναζήτηση μινιμαλιστικών κομματιών. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, έχουμε καταγράψει αύξηση στις αναζητήσεις για μονοχρωματικά co-ords (+33%), ουδέτερους τόνους (+22%), λευκά πουκάμισα (+41%), δερμάτινα loafers (+57%) και wide- leg παντελόνια (+55%), που αντανακλούν μία στροφή στη low-key luxery προσέγγιση".

Αν, λοιπόν, θέλετε να υιοθετήσετε την τάση ή και να προχωρήσετε σε μία ριζική αναδιαμόρφωση της γκαρνταρόμπας σας ώστε να εξυπηρετήσει αυτό το στιλ και πιο βιώσιμες επιλογές στο ντύσιμό σας, τα παρακάτω 20 κομμάτια αξίζουν την προσοχή σας:

Editor's choice