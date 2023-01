Personal Shopper | Τα basic κομμάτια της γκαρνταρόμπας που υπόσχονται διαχρονικό στιλ

Η "ολοκληρωμένη ή capsule γκαρνταρόμπα” είναι ένας όρος που συναντάμε συχνά σε κείμενα μόδας, είτε αφορούν ρεπορτάζ αγοράς είτε συμβουλές που έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν το στιλ. Αυτή λοιπόν αποτελείται από διαχρονικά κομμάτια, που προσαρμόζονται σε εποχές, τάσεις και περιστάσεις, ενώ θεωρούνται must have για κάθε ηλικιακή ομάδα γυναικών. Το λευκό πουκάμισο, η pencil φούστα, το μικρό μαύρο φόρεμα είναι μερικά από τα staples που αξίζουν μία θέση στη γκαρνταρόμπα σας.

Σε περίπτωση που έχετε θέσει ως στόχο τη δημιουργία μίας capsule γκαρνταρόμπας και δεν είστε σίγουρες από ποια κομμάτια να ξεκινήσετε, η στιλίστρια και συνεργάτης του Net-a-Porter, Reem μοιράστηκε με τα τρία must have κομμάτια.

#1 Το διαχρονικό σακάκι

Σύμφωνα με τη στιλίστρια Reem "Το blazer είναι ένα από τα απαραίτητα κομμάτια για κάθε ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα, αφού πρόκειται για ένα κομψό go-to staple που μπορείς να φορέσεις σε διάφορες περιστάσεις”. Η στιλιστική συμβουλή που προτείνει μάλιστα είναι να επενδύσετε τόσο σε ένα σακάκι που είναι σε διαχρονική απόχρωση όπως το μαύρο, το navy blue, το γκρι όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα όπως το κόκκινο ή το έντονο ροζ. Όσον αφορά στις γραμμές, προτιμήστε ένα overized για τις casual chic εμφανίσεις σας και ένα tailored για τις επίσημες ή πιο formal περιστάσεις.

#2 Το τζιν σε ίσια γραμμή

Το τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή, και μάλιστα το ψηλόμεσο, είναι ένα ακόμα must have κομμάτι που προτείνει η Reem μέσω του Net-a-Porter. Είναι πρακτικό, άνετο, ενώ μπορείτε να κάνετε dress up ή down είτε για μία πρωινή εμφάνιση με casual χαρακτήρα είτε για ένα casual chic σύνολο που θα φορέσετε στο γραφείο είτε για μία βραδινή έξοδο. Το εν λόγω τζιν λειτουργεί ως τον τέλειο καμβά, ώστε στη συνέχεια να πειραματιστείτε με περισσότερους συνδυασμούς.

#3 Τα ψηλοτάκουνα πέδιλα

Η λίστα με τα must haves ολοκληρώνεται με τα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Εκείνα που μπορείτε να φορέσετε στο γραφείο, σε μία επίσημη περίσταση όπως κάποιος γάμος ή κάποιο party. Όσον αφορά στις αποχρώσεις και στιλ, η ποικιλία είναι εξαιρετικά μεγάλη. Μπορείτε να προτιμήσετε ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα που θα ανυψώσουν το sexiness σας ή ένα ζευγάρι σε metallics που θα αναβαθμίσει το εκάστοτε party look. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι επιλογές σε τακούνια τόσο σε ύψος όσο και σχήμα. Στιλέτο για εκείνες που ισορροπούν με χάρη επάνω τους, kitten heels ή τετράγωνο σχήμα για εκείνες που δεν διαπραγματεύονται την άνεση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε show lover χρειάζεται ένα ζευγάρι πέδιλα στη συλλογή της.

