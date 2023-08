Beatrice Borromeo | Η αναπάντεχη σύνδεσή της με υπόθεση δολοφονίας που εμπλέκεται ένας Ιταλός βασιλιάς

Η Beatrice Borromeo ανήκει σε μία σύγχρονη βασιλική οικογένεια καθώς είναι παντρεμένη με τον Pierre Casiraghi, τον γιο της πριγκίπισσας Καρολίνα του Μονακό. Πώς συνδέεται όμως με την υπόθεση δολοφονίας που ξεδιπλώνεται στο ντοκιμαντέρ The King Who Never Was";

Η υπόθεση δολοφονίας που εμπλέκεται ο Vittorio Emanuele

O τελευταίος royal της Ιταλίας ήταν ο Vittorio Emanuele της Σαβοΐας ο οποίος εκδιώχθηκε σε εξορία το 1946 σε ηλικία 6 ετών. Οι Ιταλοί με δημοψήφισμα αποφάσισαν το τέλος του οίκου της Σαβοΐας και καθιέρωσαν τη Δημοκρατία. Δεκαετίες αργότερα ο "βασιλιάς που δεν ήταν ποτέ βασιλιάς" ζούσε στο νησί Cavallo στη νότια ακτή της Κορσικής, τη Γαλλία.

Μία νύχτα του Αυγούστου του 1978, πυροβόλησε δύο φορές με το τουφέκι του ως σημάδι προειδοποίσης, όπως αναφέρεται, στους τουρίστες. Ένας 19χρονος Γερμανός, ο Dirk Hamer, που κοιμόταν σε κοντινή βάρκα, τραυματίστηκε και πέθανε εξαιτίας αυτού μήνες αργότερα. Ο Vittorio συνελήφθη για τον πυροβολισμό αλλά βγήκε με εγγύηση και έφυγε για την Ελβετία όπου και συνεχίζει να ζει.

Η αναπάντεχη σύνδεσή της με την Beatrice Borromeo

Το μοιραίο αυτό βράδυ είναι το θέμα του τριών επεισοδίων ντοκιμαντέρ της Beatrice Borromeo. Η σύζυγός του Pierre Casiraghi έχει προσωπική σχέση σύνδεση με την παραπάνω ιστορία και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε να την παρουσιάσει. Η αδερφή του Dirk, Birgit Hamer ήταν στενή φίλη με τη μητέρα της, Paola Marzotto.

"Η ιστορία ήταν μέρος της παιδικής μου ηλικίας καθώς η μητέρα μου, Paola Marzotto είναι μία από τις καλύτερες φίλες της Birgit" ανέφερε η Beatrice Borromeo στο Hollywood Reporter. "Ήταν μέρος της οικογένειάς μου όσο με θυμάμαι. Ήταν μια υπόθεση που συζητιόταν πολύ στο σπίτι, έστω και με αίσθημα ανημποριάς για τα γεγονότα, για όσα είχαν συμβεί, για την ατιμωρησία που αιωρούνταν γύρω από τον Vittorio Emanuele. Πιστεύω ότι ήταν μία από τις ιστορίες που με έκανε να επιλέξω να γίνω δημοσιογράφος".

Το "The King Who Never Was" είναι διαθέσιμο στο Netflix.