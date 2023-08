Dolly Parton | Γιατί αρνήθηκε να πιει τσάι με την Kate Middleton

Στο ένα από τα επεισόδια του Unexpected Crossovers We Never Knew We Always Needed μάθαμε ότι η βασίλισσα της κάντρι μουσικής παραλίγο να συναντηθεί με την πριγκίπισσα της Ουαλίας. H Kate Middleton κάλεσε την Dolly Parton να πιουν τσάι αλλά η δεύτερη αρνήθηκε και ο λόγος είναι ξεκαρδιστικός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο BBC Radio 2 η Dolly Parton ξεκίνησε να μιλάει για το πόσο απασχολημένη ήταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Ηνωμένο Βασίλειο. "Αγαπώ τους ανθρώπους, την αίσθηση του Λονδίνου" ανέφερε αρχικά. "Δυστυχώς, δεν έχω χρόνο [για αξιοθέατα]. Είχα στο παρελθόν, η μπάντα μου κι εγώ σε ένα τουριστικό λεωφορείο όταν το σχεδιάζαμε".

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως πέρα από το να δει τα αξιοθέατα, το φορτωμένο της πρόγραμμα την απέτρεψε και από το να συναντηθεί με την Kate Middleton. "Αυτή τη φορά, Θεέ, με κάλεσαν να πιω τσάι με την Kate αλλά δεν μπορούσα καν να πάω" αποκάλυψε η Dolly Parton. "Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό εκ μέρους της να με καλέσει και ότι μια από αυτές τις μέρες θα μπορούσα να πάω -θα ήταν υπέροχο".

Και πρόσθεσε αστειευόμενη: "Αλλά δεν θα προωθούσε τον νέο μου ροκ άλμπουμ οπότε έπρεπε να πω όχι". Η 77χρονη τραγουδίστρια αναφέρεται στο άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου με τίτλο Rockstar. Περιλαμβάνει 30 κομμάτια, 9 καινούργια και 21 διασκευές από θρυλικά κομμάτια της με καλλιτέχνες όπως η Miley Cyrus και ο Paul McCartney.