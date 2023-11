Κάρολος | Έκλαψε όταν πέθανε η πριγκίπισσα Diana;

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Diana ήταν κομβικό σημείο για τη βρετανική μοναρχία. Εκατομμύρια άνθρωποι θρήνησαν την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου που χαρακτηρίστηκε "η πριγκίπισσα του λαού". Μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος έπρεπε να αναγνωρίσει το πτώμα της στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière στο Παρίσι, όπου είχε μεταφερθεί και γίνονταν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια το άψυχο σώμα της πριγκίπισσας μεταφέρθηκε στο Λονδίνο για να πραγματοποιηθεί η κηδεία της.

Έκλαψε ο Κάρολος όταν πέθανε η Diana;

Η είδηση του θανάτου της Diana, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, προκάλεσε σοκ σε όλο τον πλανήτη.

Πολλοί αναρωτιούνται όμως πώς αντέδρασε ο Κάρολος όταν έμαθε τα δυσάρεστα νέα για τη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του και ήταν η μητέρα των δύο παιδιών του.

Στην τελευταία σεζόν του The Crown, στο επεισόδιο που δείχνει τον θάνατο της Diana, υπάρχει μία σοκαριστική σκηνή όπου ο Κάρολος, τον οποίο ενσαρκώνει ο Dominic West μπαίνει στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσει το πτώμα της Diana και ξεσπά σε κλάματα. Συνέβη κάτι τέτοιο και στην πραγματικότητα;

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καθολικός ιερέας Yves-Marie Clochard-Bossuet που περίμενε στον διάδρομο έξω από το δωμάτιο όπου βρισκόταν η Diana είδε την αντίδραση του Καρόλου.

Ο ιερέας που ήταν στο πλευρό της Diana στις τελευταίες στιγμές

Ο Κάρολος έφτασε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τις αδερφές της Diana, Lady Sarah McCorquodale και Lady Jane Fellowes. Ο ίδιος εξήγησε πως ήταν πολύ ευγενικός και τον ευχαρίστησε που έμεινε με την Diana για τουλάχιστον 10 ώρες και τον κάλεσε να προσευχηθεί μαζί του.

Ο ιερέας αποκάλυψε ότι πρόσεξε πως η εμφάνιση της Diana είχε αλλάξει από την τελευταία φορά που την είχε δει. Την είχαν προετοιμάσει βάζοντας σκιά στα μάτια και make up. Για εκείνον το σώμα της δεν είχε πια τη φυσικότητα που είχε πριν. Έμοιαζε με κούκλα ενώ πριν "ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα" ανέφερε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail.

Μια φωτογραφία των δύο παιδιών της Diana που ήταν στην τσάντα της τοποθετήθηκε στα χέρια της μαζί με ένα δεντρολίβανο που της είχε δώσει η Μητέρα Τερέζα. Φορούσε τα κοσμήματα που είχε στο δυστύχημα αν και έλειπε ένα σκουλαρίκι.

Έπειτα είπε ότι ο Κάρολος τον ευχαρίστησε και ήταν πολύ πολύ συγκινημένος και έκλαψε.

Πώς έμαθε τα δυσάρεστα νέα ο Κάρολος

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του The King: The Life of Charles III, Christopher Andersen ο Κάρολος ήταν "θυμωμένος και έτρεμε" όταν έλαβε το τηλεφώνημα που τον ενημέρωσε για τον θάνατο της Diana.

Έκλαψε από πένθος τόσο αυθόρμητα που φάνηκε ότι βγήκε από την καρδιά του. Το προσωπικό του Παλατιού έσπευσε στο δωμάτιό του και τον βρήκε να χυμένο στην πολυθρόνα να κλαίει.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι ο Κάρολος επηρεάστηκε πολύ από τον θάνατο της πριγκίπισσας και σύμφωνα με τις Γαλλίδες νοσοκόμες και το προσωπικό του νοσοκομείο έδειχνε σε κακή κατάσταση, σαν να τον είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο.