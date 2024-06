Capote Vs. The Swans | Demi Moore, Naomi Watts, Chloë Sevigny και Diane Lane σε συγκλονιστικές εμφανίσεις

Η αξιοζήλευτη ζωή της ελίτ της Νέας Υόρκης αποτελούσε πάντα ένα γοητευτικό θέμα για ταινίες και για σειρές, στο οποίο το κοινό δεν μπορεί να αντισταθεί. Θα θυμάστε ίσως το το Gossip Girl, το The Great Gatsby και πρόσφατα το The Gilded Age του HBO. Τώρα, ένα νέο δράμα στοχεύει ψηλά με ένα τόσο δυνατό καστ. Το Feud: Capote vs The Swans, είναι το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος της ανθολογίας του Ryan Murphy, η οποία επικεντρώνεται στη ζωή του Truman Capote και του στενού περιβάλλοντος, γυναικών δηλαδή της υψηλής κοινωνίας τις οποίες αποκαλούσε "κύκνους".

"Μαγεμένος και γοητευμένος από αυτές τις κυρίες, ο Capote μπήκε στη ζωή τους, έγινε φίλος τους και έμπιστός τους, μόνο για να τις προδώσει τελικά γράφοντας για τις ζωές τους κι αποκαλύπτοντας τα πιο προσωπικά τους μυστικά", περιγράφει ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός FX. "Όταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο, το Answered Prayers, το magnum opus του Capote, δημοσιεύτηκε στο Esquire, ουσιαστικά κατέστρεψε οριστικά τη σχέση του με τους "κύκνους" του, τον εξόρισε άμεσα από την υψηλή κοινωνία που τόσο αγαπούσε και τον έστειλε σε μια αυτοκαταστροφική πορεία, από την οποία δεν συνήλθε ποτέ".

