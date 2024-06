Δούκισσα Sophie | Αίσθηση προκάλεσε η απουσία της από επίσημο δείπνο

Η δούκισσα Sophie του Εδιμβούργου είναι ένα από τα πολύ δραστήρια μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η απουσία της από το από το επίσημο δείπνο στο Guildhall ήταν επόμενο να δημιουργήσει ερωτηματικά. Οι royal fans ξεκίνησαν να αναρωτιούνται στα social media γιατί ο πρίγκιπας Edward έκανε solo εμφάνιση στο εκδήλωση που έγινε προς τιμή του αυτοκρατορικού ζευγαριού της Ιαπωνίας.

Ο αυτοκράτορας Naruhito και η σύζυγός του, Masako συνεχίζουν το επίσημο ταξίδι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δούκισσα Sophie ήταν παρούσα στο πρώτο δείπνο στο Buckingham φορώντας μάλιστα την αγαπημένη τιάρα της Kate Middleton ενώ το Παλάτι ανακοίνωσε πως θα βρίσκεται και στη δεξίωση. Ωστόσο, δεν συνόδευσε τον δούκα του Εδιμβούργου και αυτό ήταν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού Hello!, λάθος εκ παραδρομής.

Σύμφωνα με το Court Circular, όπου καταγράφονται όλες οι επίσημες δραστηριότητες των Βρετανών royals, η δούκισσα του Εδιμβούργου έδωσε το παρών στο Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers' Festival of Sport στο Τσίπενχαμ καθώς έχει τον ρόλο της Αντισυνταγματάρχη.

Η δούκισσα Sophie συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες υποδοχής του αυτοκράτορα και της αυτοκράτειρας της Ιαπωνίας τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από το επίσημη δείπνο καλωσορίσματος στο Buckingham, συνόδευσε τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας στην ξενάγηση που τους έκαναν σε μία ξεχωριστή έκθεση στην Picture Gallery του παλατιού. Σε αυτή παρουσιάστηκε όλη η βασιλική συλλογή που αφορά τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ιαπωνία.