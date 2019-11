Η Olivia Colman έλαβε τιμητικό τίτλο από το παλάτι του Buckingham

Η Olivia Colman, η οποία πολύ σύντομα πρόκειται να ενσαρκώσει τη βασίλισσα στην τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς The Crown, πήρε μια γεύση από το τι σημαίνει να είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψή της στο παλάτι του Buckingham. Πιο συγκεκριμένα, παρευρέθηκε σε ειδική τελετή όπου τιμήθηκε με τo αστέρι του Τάγματος τη Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, το Τάγμα δημιουργήθηκε το 1917 από τον βασιλιά George V ως μέσο ανταμοιβής των ατόμων για αξιόλογες συνεισφορές -μεταξύ άλλων- σε υπηρεσίες και φιλανθρωπικά έργα. Το Town & Country σημειώνει ότι η Colman αναγνωρίστηκε για τις συνεισφορές της στη βιομηχανία δράματος.

Η διάσημη ηθοποιός έλαβε τον τίτλο Commander of the Order of the British Empire (CBE), όχι από την ίδια την βασίλισσα αλλά από την πριγκίπισσα Άννα. Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν να χαμογελούν κατά τη διάρκεια της τελετής, με την ηθοποιό να φορά ένα καρό παλτό, μαύρο καπέλο, σκουλαρίκια Swarovski και ψηλοτάκουνα mules.

Η Colman, η οποία κέρδιεσε Oscar για το ρόλο της ως βασίλισσα Άννα στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου The Favourite, είπε πως θεωρεί πως ο ρόλος της ως Βασίλισσα Ελισάβετ II ήταν πιο δύσκολος. "Βρίσκω πως ο ρόλος της βασίλισσας Ελισάβετ είναι πιο δύσκολος γιατί όλοι γνωρίζουν πώς είναι, όλοι γνωρίζουν τη φωνή της, όλοι έχουν μια άποψη για το αν αξίζω το ρόλο", είπε.