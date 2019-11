Η συνήθεια που δεν περιμένετε να έχει η βασίλισσα Ελισάβετ

Οι συνήθειες της βασίλισσας Ελισάβετ είναι ένα θέμα που απασχολεί συνέχεια τα media: Μπορεί να βάζει το προσωπικό του παλατιού να της ανοίγει τα παπούτσια, ωστόσο, σύμφωνα με τη μοδίστρα της, η βασίλισσα κάνει μόνη της το μακιγιάζ της.

Στο νέο της βιβλίο, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, η Angela Kelly αποκάλυψε πως η βασίλισσα βάφεται μόνη της σχεδόν κάθε μέρα. Μόνο μία φορά το χρόνο, προσλαμβάνει makeup artist, όταν εμφανίζεται on camera για τον ετήσιο Χριστουγεννιάτικο λόγο της.

Σύμφωνα με το People, η Kelly αποκάλυψε στο νέο της βιβλίο ότι προσλαμβάνει τη makeup artist Marilyn Widdess για να κάνει το μακιγιάζ της βασίλισσας πριν το λόγο "Μπορεί να εντυπωσιαστείτε όταν μάθετε πως αυτή είναι η μόνη περίσταση μέσα στη χρονιά, που η βασίλισσα δεν βάφεται μόνη της", είπε.

Η Kelly μίλησε επίσης και για το πώς φροντίζει την εντυπωσιακή συλλογή της βασίλισσας από διαμάντια και τιάρες. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιεί νερό και gin για να τους χαρίσει λάμψη.