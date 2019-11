Η Miley Cyrus άφησε τη μητέρα της να της κόψει τα μαλλιά

Αν αγαπά κάτι η Miley Cyrus, αυτό είναι σίγουρα να κάνει δραματικές αλλαγές στα μαλλιά της. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τότε που έκοψε τις χαρακτηριστικές καστανές της μπούκλες, το σήμα κατατεθέν της από την εποχή της Disney, και εμφανίστηκε με ένα πλατινέ pixie το 2012;

Τώρα η τραγουδίστρια έκανε πάλι την ανατροπή, κόβοντας τα μακριά ξανθά μαλλιά της σε ένα μακρύ καρέ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως "μια μοντέρνα μοϊκάνα" από την κομμώτριά της, Sally Hershberger.

Παραδόξως όμως το συγκεκριμένο κούρεμα δεν αποτελεί δημιουργία της Hershberger. Πίσω από τη δραματική αλλαγή βρίσκεται η μητέρα της Cyrus, Tish, η οποία έκοψε τα μαλλιά της κόρης της, όπως είδαμε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν φυσικά αυτό που περίμενε η Cyrus και γι' αυτό στη συνέχεια επιστράτευσε την Sally για να της διορθώσει το κούρεμα και το χρώμα. "Η Miley ήθελε να γίνει πιο punk. Ήθελε κάτι edgy", είπε η Hershberger στο E! News. "Επιλέξαμε μια μοντέρνα μοϊκάνα που μπορεί να φορά ίσια, κυματιστή και messy. Πρώτα έκοψα τα μαλλιά της με ψαλίδι και στη συνέχεια χρησιμοποίησα ένα ξυραφάκι για να δώσω έμφαση".

Παρά τον ενθουσιασμό τους, οι δυο τους αποτέλεσαν θύματα trolling με πολλούς fans να σχολιάζουν αρνητικά το νέο κούρεμα της τραγουδίστριας. Η Hershberger δεν δίστασε να απαντήσει σε μερικούς από αυτούς: "Αρχικά, αν ήξερες οτιδήποτε για μαλλιά, θα ήξερες ότι η στάση του σώματός της οφείλεται που δείχνει έτσι, Είναι 100% ομοιόμορφα και τα έχει ισιώσει γι' αυτό είναι τόσο έντονα, κάτι το οποίο μου αρέσει. Χαλάρωσε και μάθε πως πρόκειται για μια μοντέρνα μοϊκάνα, η οποία είναι πολύ cool αλλά είναι κάτι πάνω στο οποίο δεν έχεις καμία εμπειρία. sorry but not sorry", έγραψε.