Katikies Santorini & Katikies Mykonos στα 500 Καλύτερα Ξενοδοχεία στον κόσμο από τους αναγνώστες του Travel + Leisure

Ο Όμιλος Katikies, ο κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα, ανακοινώνει με υπερηφάνεια πως δύο από τα μοναδικά ξενοδοχεία του κέρδισαν μία θέση στην έγκυρη λίστα 500 Best Hotels in the World, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ψήφο των αναγνωστών του Travel + Leisure στην καθιερωμένη ψηφοφορία World’s Best Awards για το 2023. Το εμβληματικό Katikies Santorini και το μαγευτικό Katikies Mykonos βρίσκουν τον εαυτό τους στην κομψή παρέα των 500 καλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο, χάρη στην αγάπη και την υποστήριξη των αναγνωστών του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού του πλανήτη. Ακόμη πιο σημαντικό δε το γεγονός πως το Katikies Mykonos αποτελεί το μοναδικό ξενοδοχείο στο νησί της Μυκόνου που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα!

Κάθε χρόνο το Travel + Leisure δίνει στους αναγνώστες του τη δυνατότητα να επιλέξουν τους αγαπημένους τους προορισμούς, ξενοδοχεία, resorts και πολλά ακόμη στην ετήσια ψηφοφορία World’s Best Awards, και τα 500 ξενοδοχεία με τις περισσότερες ψήφους συνθέτουν τη διάσημη λίστα. Τα T+L 500 ξενοδοχεία χωρίζονται σε οκτώ γεωγραφικές περιοχές (Αφρική και Μέση Ανατολή, Ασία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιος Ειρηνικός, Καναδάς, Καραϊβική, Ευρώπη, Μεξικό, Κεντρική Αμερική και Νότια Αμερική, και τέλος ΗΠΑ), ώστε να αποτελούν έναν έγκυρο οδηγό για εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Η πλήρης T + L 500 λίστα, η οποία δεν δημοσιεύεται σε σειρά κατάταξης, θα δημοσιευτεί στο πολυαναμενόμενο τεύχος Travel + Leisure Μαΐου, όπου το Katikies Santorini με την εκπληκτική του θέα και το Katikies Mykonos με τη μαγευτική του ατμόσφαιρα θα βρίσκονται με υπερηφάνεια. Ο Όμιλος Katikies θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους υπέροχους επισκέπτες του και σε όλους τους αναγνώστες του Travel + Leisure για την υποστήριξη, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους και στα επτά πολυτελή τού ξενοδοχεία για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά, χωρίς τα οποία τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό.