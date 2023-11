Μήπως ζούμε το τέλος του γάμου;

Ποιος θυμάται το "Παντρεμένοι με παιδιά"; Μάλλον μόνο η Generation X και σίγουρα όχι οι Millennials, οι οποίοι το πολύ πολύ να γνωρίζουν τη σειρά "F is for Family". Στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, οι γάμοι και τα διαζύγια πάντοτε πρωταγωνιστούσαν αναπαριστώντας με χιούμορ και πολλά φίλτρα ό,τι οι αληθινοί άνθρωποι ζούσαν στην πραγματική ζωή. Όπως αυτοί στη στήλη "Unhitched" των New York Times, που φιλοξενεί τις ιστορίες ζευγαριών που χώρισαν συζητώντας με τους πρώην συντρόφους για το πώς άλλαξε η ζωή τους και για το αν το διαζύγιο ήταν αποτυχία ή νέα αρχή. Με το περασμένο καλοκαίρι να έχει ανακηρυχθεί από το περιοδικό The Cut "Καλοκαίρι των χωρισμών των διασήμων", τα διαζύγια ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο. Και δεν ήταν μόνο οι Τζο Τζόνας και Σόφι Τέρνερ, Τζο Άλγουιν και Τέιλορ Σουίφτ, Ρις Γουίδερσπουν και Τζιμ Τοτ, Τζάστιν και Σοφί Τριντό που χώρισαν κάνοντας θόρυβο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), τα διαζύγια αυξήθηκαν και στην Ελλάδα, με 19.190 να καταγράφονται το 2020 έναντι 13.607 το 2009. Παράλληλα, ενώ τα διαζύγια αυξάνονται, οι γάμοι μειώνονται. Το 2009 είχαν τελεστεί στη χώρα μας συνολικά 59.212 γάμοι, ενώ το 2020 31.475.

Τα "γκρίζα" διαζύγια

Πρωταθλητές στους χωρισμούς αποδεικνύονται οι γκριζαρισμένοι πια baby boomers με τα επίσης "γκρίζα", όπως έγιναν γνωστά, διαζύγιά τους. Για την ακρίβεια, πρωταθλήτριες, αφού οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως παίρνουν την απόφαση να λύσουν αυτούς τους γάμους. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνθρωποι άνω των 60 που αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο από το 2007 έως το 2014 αυξήθηκαν κατά 48%. Την ίδια περίοδο το ποσοστό των γυναικών που πήραν διαζύγιο σε ηλικία 60 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 61%. Τα ποσοστά αυτά συνεχώς αυξάνονται μέχρι τις ημέρες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και οι αιτίες είναι οι αναμενόμενες: χρόνια προβλήματα και ασυμφωνίες στον γάμο, η ενηλικίωση των παιδιών, που δεν αποτελούν πια δικαιολογία για συμβιβασμούς, η σεξουαλική και συναισθηματική απομάκρυνση.

Τα στατιστικά των "γκρίζων" διαζυγίων αποδεικνύουν ότι γυναίκες που διανύουν τη δεκαετία των 60 ή των 70 είναι πια έτοιμες να μείνουν μόνες ή να ξαναρχίσουν από την αρχή. Είναι γυναίκες που παντρεύτηκαν σε νεαρή ηλικία, σε μια εποχή που το διαζύγιο δεν ήταν αποδεκτό και τα στερεότυπα και τα ταμπού τις εμπόδιζαν να πάρουν την απόφαση ενός διαζυγίου. Τώρα, με την ωριμότητα της ηλικίας αλλά και το προσδόκιμο ζωής να τους χαρίζει άλλες δύο ή τρεις δεκαετίες, συνειδητοποιούν ότι δε θέλουν να τις περάσουν μέσα σε έναν δυσλειτουργικό γάμο. Και η γενιά των νεότερων γυναικών είναι, επίσης, αποφασισμένη να διεκδικήσει αυτά που της αναλογούν στον έρωτα, στη σχέση, στον γάμο και στο διαζύγιο. Το ταμπού της "διαζευγμένης γυναίκας" ή της "μόνης γυναίκας" μοιάζει να αποδυναμώνεται και στη χώρα μας.

"Οι πολιτισμικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα του γάμου. Ο γάμος πια δεν είναι ένας θεσμός αδιάλυτος και οι σύντροφοι δεν αρκούνται σε τίποτα λιγότερο από φροντίδα, ισότητα, ελευθερία, αυτονομία και σεξουαλική ικανοποίηση" εξηγεί η κοινωνιολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "Μετά τον γάμο" Ρόη Κιντή και συνεχίζει: "Εάν και αρχικά το διαζύγιο μπορεί να αποδιοργανώσει και να δημιουργήσει σύγχυση στις γυναίκες σε σχέση με τους κοινωνικούς τους ρόλους, μετά από αυτό εμφανίζονται απελευθερωμένες. Ενισχύεται η διάθεσή τους για αυτοδιάθεση. Διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους χωρίς περιορισμούς και εντάσεις που μπορεί να βίωναν μέσα στον γάμο τους. Οργανώνουν τη ζωή τους επιλέγοντας τον κύκλο τους και τις ασχολίες τους, επενδύουν στην καριέρα τους, σε νέες ερωτικές σχέσεις και μιλούν για ελευθερία και ανεξαρτησία".

Συνοψίζοντας το βασικό συμπέρασμα της έρευνάς της, η Ρόη Κιντή εξηγεί: " Η αποτίμηση της ζωής μετά το διαζύγιο τις περισσότερες φορές εξαρτάται από την ερμηνεία που θα δώσει στο διαζύγιό της η κάθε γυναίκα. Θα υιοθετήσει την πεποίθηση ότι ήταν το θύμα του διαζυγίου, ότι ο εαυτός της ήταν αρτιότερος μέσα στη συνθήκη του γάμου ή θα αντιμετωπίσει το διαζύγιο ως μία ακόμα εμπειρία ζωής που σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την κοινωνική της ισοτιμία;". Αφού όμως τα ταμπού φθίνουν, γιατί η ιδέα του γάμου και του "έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα" συνεχίζει να ασκεί γοητεία στις γυναίκες; Αυτό αναρωτιέται η εμπρηστική φεμινίστρια και δημοφιλής συγγραφέας Clementine Ford στο βιβλίο της "I Don’t: The Case Against Marriage". "Θέλω το βιβλίο αυτό να είναι το τέλος του γάμου. Αλλά πριν ακόμα και από αυτό θέλω να αποτελέσει ένα μέσο πρόληψης ενάντια στον γάμο. Οι γυναίκες δικαιούνται να θέλουν περισσότερα από αυτά που τους δίδαξαν ότι χρειάζονται για να είναι ευτυχισμένες. Αφήστε τους εαυτούς σας να έχουν ένα μεγαλύτερο όνειρο από το να γίνουν ο δεύτερος ρόλος στην ιστορία κάποιου άλλου. Όταν υπάρχουν τόσα στοιχεία για την επιζήμια επίδραση του γάμου στη ζωή των γυναικών, πώς γίνεται να διατηρείται τόσο ζωντανός ο μύθος της γαμήλιας ευτυχίας και ολοκλήρωσης; Αν ο φεμινιστικός λόγος είχε αποτέλεσμα, γιατί τόσο πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι η αξία τους βρίσκεται στο να τις επιλέξει ένας άνδρας για σύζυγό του;" αναρωτιέται η συγγραφέας.

Μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι αυτή που δίνει η Αλεξάνδρα Κουράκου, MSc, συστημική σύμβουλος-ψυχοθεραπεύτρια, Ιατρική Αθηνών, θεραπεύτρια ζεύγους: "Τα πρέπει που επιβλήθηκαν από την οικογένεια σε μικρή ηλικία δημιουργούν κανόνες που εγκλωβίζουν. Αρκετές γυναίκες παγιδεύονται σε δυσλειτουργικούς γάμους ή σχέσεις για να μην απογοητεύσουν την οικογένειά τους και να μη χάσουν την αποδοχή τόσο των οικείων τους όσο και της κοινωνίας. Συχνά συναντάμε γυναίκες 40-45 ετών να έρχονται για ψυχοθεραπεία με ψυχοσωματικά συμπτώματα, κρίσεις πανικού, έντονο άγχος, κατάθλιψη, εκφράζοντας ότι θα ήθελαν να έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό σύντροφο, αναφέροντας παράλληλα ότι για την επιλογή του συζύγου τους ένιωθαν πίεση από το περιβάλλον τους".

Τα τελευταία χρόνια τόσο το κίνημα του #ΜeΤoo όσο και η όλο και πιο εκτεταμένη συζήτηση για τη γυναικεία ενδυνάμωση έχουν βοηθήσει τις γυναίκες να εκφράσουν τον θυμό τους για τη χρόνια κοινωνική και οικογενειακή καταπίεση και να αναγνωρίσουν τη δύναμη και τις ικανότητές τους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Αλεξάνδρα Κουράκου, "οι γυναίκες αρχίζουν και αναγνωρίζουν την αξία τους δίχως να περιμένουν μόνο την εξωτερική αναγνώριση, την επιβεβαίωση. Ο λόγος για τη γυναίκεια ενδυνάμωση, που τους έδωσε χώρο να πιστέψουν ότι αξίζουν τη φροντίδα, την αναγνώριση, τον σεβασμό και μπορούν να διεκδικήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους εντός ή εκτός γάμου".

Από τη Λουκία Λυκίδη.