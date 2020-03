Οι Backstreet Boys ενώνονται διαδικτυακά και τραγουδούν "I want it that way"

Ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσετε την καραντίνα είναι σίγουρη μια γερή δόση από 90s νοσταλγία. Οι BackStreet Boys μάς έκαναν το καλύτερο δώρο με μια virtual επανένωση όπου ερμηνεύουν το διάσημο κομμάτι τους από το 1997, I want it that way, ο καθένας από το σπίτι του.

Το gig αποτέλεσε μέρος του The iHeart Living Room Concert for America, που παρουσιάστηκε από το Fox και το iHeart. Τα μέλη του συγκροτήματος ηχογράφησαν τα κομμάτια τους ο καθένας ξεχωριστά, αλλά το υλικό του ενώθηκε σε μία οικεία, νοσταλγική performance.

"Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, λίγο ιδιαίτερο για εσάς, να φέρουμε το σαλόνι μας στο δικό σας" είπε στην αρχή ο Brian Littrell, ενώ βρισκόταν έξω από το στούντιο του σπιτιού του στην Ατλάντα. "Θέλω να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να σώσουν τους συμπολίτες τους" πρόσθεσε και κατέληξε "Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς, προστατέψτε τον εαυτό σας".