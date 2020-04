Μουσική, σχέδιο και κουλτούρα από τα fashion brands στα κοινωνικά δίκτυα

Μερικά από τα καλύτερα fashion brands του κόσμου αντιλαμβάνονται την τρέχουσα κατάσταση και πιάνουν τον παλμό της εποχής. Έτσι, διευρύνουν το φάσμα των επιλογών τους και προτείνουν ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν το ευρύ κοινό. Η μόδα παραμένει ως κεντρικός άξονας, όμως γνωρίζοντας ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα, την τέχνη και τη ζωή γενικότερα, τα fashion brands αναζητούν την έμπνευση στο διάβασμα, τη μουσική, τη ζωγραφική, τους ανθρώπους που εμπνέουν, προσπαθώντας να προσφέρουν στο κοινό τους ουσιαστικές προτάσεις για να περάσουν τον χρόνο τους στο σπίτι.

Αυτές είναι οι καλύτερες προτάσεις από τους διασημότερους οίκους μόδας:

Loewe

Υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή Jonathan Anderson, η ισπανική εταιρεία δημιούργησε το Loewe en Casa, μια ψηφιακή πρωτοβουλία που αναδεικνύει τους συνεργάτες της και τη δημιουργικότητά τους, συμπεριλαμβανομένου του φιναλίστ του Loewe Foundation Craft Prize. Στις 23 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου) το μοντέλο Kaia Gerber διάβασε το The Portrait of Dorian Gray του Oscar Wilde.

Christian Dior

Τον Μάρτιο, ο ιστορικός γαλλικός οίκος ξεκίνησε μια σειρά από podcast με τον τίτλο Dior Talks, υπό την καθοδήγηση της ταλαντούχας Maria Grazia Chiuri. Η οικοδέσποινα Katy Hessel παίρνει συνεντεύξεις από καλλιτέχνες και curators που υποστηρίζουν τον φεμινισμό, ρωτώντας τους για τη ζωή, το έργο και τα ταξίδια που πραγματοποίησαν και τους βοήθησαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το σύγχρονο κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών. Επιπλέον, το Musée des Arts Décoratif θα παρουσιάσει μια εικονική περιήγηση του Christian Dior: Designer of Dreams, μιας πρόσφατης έκθεσης για την ιστορία του οίκου, μέσα από το YouTube και το Instagram.

Chloé

Ο γαλλικός οίκος θα παρουσιάσει μια σειρά από ομιλίες, οδηγούς DIY και ζωντανές παραστάσεις στη ροή του Instagram του τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Chloé Voices, θα φιλοξενήσει τους Natacha Ramsay-Levi, Pauline Klein, Langley Fox Hemingway, Rithika Merchant και Ellie Goulding.

Valentino

Ο πολυτελής ιταλικός οίκος κυκλοφόρησε το #ChezMaisonValentino, ένα νέο πρόγραμμα που φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Instagram. Εδώ, το κοινό μπορεί να ψυχαγωγηθεί μέσα από A-list παραστάσεις. Πρώτη καλεσμένη ήταν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ταλαντούχα πιανίστρια Alicia Keys.

Hedi Slimane

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Celine συνεργάζεται με τη streaming υπηρεσία MUBI και οι επιλογές του θα είναι διαθέσιμες για 30 μέρες δωρεάν.

Prada

Με τίτλο Prada Possible Conversations (δανειζόμενος από το Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations, την έκθεση του Met το 2012), οι one- to- one διαδικτυακές συζητήσεις του fashion house φιλοξενούνται στον λογαριασμό του στο Instagram. Μέσα από κάθε συζήτηση θα προσφέρεται και μια δωρεά στην UNESCO από την Prada. Επιπλέον, ο οργανισμός Fondazione Prada δημιούργησε το Love Stories, A Sentimental Survey by Francesco Vezzoli, μια ψηφιακή προσπάθεια που θέτει μια σειρά ερωτήσεων στο κοινό του στο Instagram.

Alexander McQueen

Κάθε εβδομάδα, οι followers προσκαλούνται να συνεργαστούν με το fashion house και να απασχοληθούν με τα καλλιτεχνικά του σχέδια - τα οποία αλλάζουν ανά εβδομάδα, ώστε να γίνει μια επιλογή του τελικού έργου και να δημοσιευτεί στα social media του brand.

Bottega Veneta

Ένα εικονικό "εργαστήριο δημιουργικότητας" παρουσιάζει ο οίκος μόδας, και το λανσάρει μέσα από κάθε κανάλι του στο διαδίκτυο - Instagram, YouTube, Weibo, Line, Kakao, Spotify, Apple Music και στο website του - φιλοξενώντας μάγειρες, καλλιτέχνες, μουσικούς, συγγραφείς, σκηνοθέτες και σχεδιαστές μόδας.

Tory Burch

Στις αρχές του Απρίλη, η σχεδιάστρια πραγματοποίησε μια συζήτηση με το μοντέλο Halima, που μεταδόθηκε μέσα από το Instagram του brand της. Χρησιμοποιώντας το #ToryStories, το brand συνέχισε με θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως η μαγειρική, το table settings, οι χειροτεχνίες, η υγεία και το wellness.

JW Anderson

Κάτω από το δικό του προσωπικό brand, ο Jonathan Anderson, λάνσαρε το JWQ&A, μια σειρά συζητήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με ομιλητές όπως οι Tyler Mitchell, Justin Vivian Bond και Iris Law.

Manolo Blahnik

Το luxury brand υποδημάτων συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας για το project Smile, το οποίο είναι κυρίως ένα coloring book φτιαγμένο από τα επώνυμα σχέδια του ιδρυτή του.

Chanel

Ο γαλλικός οίκος στρατολόγησε την τραγουδίστρια Angèle για μια live performance στον λογαριασμό του στο Instagram, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει το κοινό του να μείνει στο σπίτι. Επίσης δημιούργησε μια νέα playlist στο Apple Music.

Jimmy Choo

Το Choo Sketch είναι μια πρωτότυπη ενέργεια που ζητά από το κοινό να στείλει βίντεο και σχέδια παπουτσιών τα οποία θα παρουσιαστούν στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Το brand θα επιλέξει τις 5 πιο δημιουργικές επιλογές για να δημιουργήσει μια capsule collection, της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Balmain

Το #BalmainEnsemble είναι μια ενέργεια στα social media που παρουσιάζει inspirational posts προκειμένου να χαρίσει έμπνευση στο κοινό που ακολουθεί το brand.

Rebecca Minkoff

Το αμερικάνικο fashion brand δημιούργησε στο Instagram ένα πρόγραμμα με τίτλο Happiest Hour. Κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα, influencers, μοντέλα, στιλίστες, celebrities και άλλοι φίλοι της εταιρείας συζητούν πώς παραμένουν θετικοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Balenciaga

Το γαλλικό fashion label ζητά από το κοινό του να υποβάλει εικόνες και βίντεο των προϊόντων του, τα οποία στη συνέχεια θα εμφανίζονται στο Instagram του.

Missoni

Η M Missoni και το Awaytomars ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσκαλέσουν σχεδιαστές από όλο τον κόσμο να συν-δημιουργήσουν εικονικά μια capsule collection η οποία θα μπει σε διαδικασία παραγωγής και θα πουληθεί παγκόσμια.

Stella McCartney

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια δημιούργησε το #StellaCommUnity και #StellaStaircase και ζητά από το κοινό της να δημιουργήσει σύντομα και χιουμοριστικά σενάρια.

Carolina Herrera

Το αμερικάνικο brand ζητά από το κοινό του να εικονογραφήσει τις συλλογές του με το tag #HerrerainColor. Φυσικά, οι καλύτερες επιλογές θα δημοσιευθούν στα social media.