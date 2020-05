Billie Eilish | Το νέο της βίντεο δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα

Το Hollywood έχει "δύο μέτρα και δύο σταθμά" όσον αφορά τα γυναικεία πρότυπα και η Billie Eilish εναντιώνεται στις παρωχημένες και σεξιστικές αντιλήψεις, μέσα από ένα νέο, δυνατό βίντεο.

Το short film Not My Responsibility παρουσιάστηκε αρχικά στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της Eilish Where Do We Go?. Στο video, η μουσικός παραθέτει έναν μονόλογο, που αφηγείται την περίπλοκη σχέση της με το σώμα της, την απόφασή της να το κρύψει και πώς οι άνδρες δεν αντιμετωπίζουν την ίδια ανοιχτή κριτική.

"Σας προκαλούν οι ώμοι μου; Μήπως το στήθος μου; Είμαι το στομάχι μου; Οι γοφοί μου; Το σώμα με το οποίο γεννήθηκα, δεν είναι αυτό που θα θέλατε;" λέει η Eilish, καθώς βγάζει τα ρούχα της. "Αν φοράω κάτι άνετο, δεν είμαι γυναίκα. Αν φορέσω λιγότερα ρούχα, είμαι τσούλα. Αν και δεν έχετε δει ποτέ το σώμα μου, το κρίνετε και κρίνετε κι εμένα. Γιατί;" συνεχίζει η Eilish προτού εξαφανιστεί αργά σε μια σκοτεινή πισίνα.

Το short film, το οποίο επαίνεσαν οι θαυμαστές της Eilish όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, υποστηρίζει τις δηλώσεις της τραγουδίστριας, σχετικά με την αυτοδιάθεση και την κριτική που δέχεται για την απόφασή της να μην εκθέτει το σώμα της.

"Αν ήμουν άντρας και φορούσα αυτά τα φαρδιά ρούχα, κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που λένε "Ντύσου σαν ένα κορίτσι για μια φορά! Φορέστε εφαρμοστά ρούχα, θα ήσουν πολύ πιο όμορφη και η καριέρα σου θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα" είχε πει η Eilish κατά τη διάρκεια συνέντευξης τον Μάρτιο του 2019 με το NME.