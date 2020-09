Το καστ του Fresh Prince of Bel-Air συναντά ξανά τον Will Smith για ένα special επεισόδιο

Όσο οι φανατικοί των Friends περιμένουν με ανυπομονησία το πολυαναμενόμενο reunion, οι πρωταγωνιστές του Fresh Prince of Bel-Air συναντιούνται ξανά για να δώσουν την πολυπόθητη δόση νοσταλγίας που χρειάζεστε.

Το HBO Max ανταλλάσσει μια τηλεοπτική επανένωση για μια άλλη εξίσου διασκεδαστική, συγκεντρώνοντας τους stars του Fresh Prince of Bel-Air και τον Will Smith για ένα ολοκαίνουργιο, special επεισόδιο - αναδρομή στο επιτυχημένο show, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Το γύρισμα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, με το HBO Max να έχει προγραμματίσει να συμπέσει η πρεμιέρα του φανταστικού αυτού reunion με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Η.Π.Α.. Τον Smith θα συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειας Banks, Tatyana Ali (Ashley), Daphne Maxwell Reid (θεία Viv), Karyn Parsons (Hilary), και Alfonso Ribeiro (Carlton) καθώς και οι Joseph Marcell (Geoffrey) και DJ Jazzy Jeff. Από το reunion θα μας λείψει σίγουρα η παρουσία του James Avery (θείος Φιλ) που πέθανε το 2013.

Το HBO σχεδιάζει έναν συνδυασμό νοσταλγίας, μουσικής και προσκεκλημένων έκπληξη, καθώς το καστ θα ανατρέχει σε μερικές από τις πιο αξέχαστες σκηνές από τις έξι σεζόν του The Fresh Prince of Bel-Air.