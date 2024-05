Ένα ταξίδι στο savoir-faire και τον θαυμαστό κόσμο των κρυστάλλων Swarovski

Η επίσκεψη στη Manufaktur της Swarovski

Η επόμενη ημέρα λοιπόν μας βρήκε στο Wattens, την πόλη στην οποία βρίσκεται το Swarovski Manufaktur ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε, το κτίριο από το οποίο ξεκινά κάθε project της Swarovski. Κάθε νέα συλλογή, κάθε collaboration με οίκο μόδας, αλλά και celebrities όπως η Madonna ή η συλλογή Swarovski X SKIMS που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Kim Kardashian. Εντυπωσιακό, σωστά;

Swarovski

Η Swarovski ιδρύθηκε το 1895 στην Αυστρία και στη διάρκεια παρουσίας της στον κόσμο της μόδας, έχει καταφέρει να δημιουργεί τους καλύτερους κρυστάλλους στον κόσμο, διαμάντια και ζιρκόνια, κοσμήματα, αξεσουάρ, lifestyle αντικείμενα και είδη διακόσμησης σπιτιού, τα οποία οποία είναι ισορροπούν με χάρη ανάμεσα στην άριστη δεξιοτεχνία και την υψηλή ποιότητα, εκείνη που κάνει τη ζωή μας ομορφότερη, πιο λαμπερή. Φανταστείτε λοιπόν ένα κτίριο, από το οποίο έχουν περάσει κάποιοι από τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας και καλλιτέχνες με σκοπό να δημιουργήσουν έργα, χρησιμοποιώντας κρύσταλλα Swarovski.

Swarovski

Σχεδιασμένο από τους διακεκριμένους Νορβηγούς αρχιτέκτονες Snøhetta, το Manufaktur άνοιξε τις πόρτες του στο Wattens το 2018, στον χώρο όπου υπήρχε εξαρχής το πρώτο εργοστάσιο της Swarovski. Έχει κερδίσει μάλιστα το Αυστριακό Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής το 2021, και όχι άδικα, αφού είναι ένας τέλειος συνδυασμός ανάμεσα σε βιομηχανική και μοντέρνα αισθητική.

Swarovski

Περνώντας τις πόρτες του λοιπόν, μας υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι της Swarovski και ένα από τα πρώτα πράγματα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μας ήταν ένας περιστρεφόμενος πίνακας με κάθε πιθανή απόχρωση και σχήμα από κρυστάλλους, όπου μπορεί να βρει κανείς στην εταιρεία. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που δημιούργησε η ιταλικής καταγωγής Giovanna Engelbert, καλλιτεχνική διευθύντρια της Swarovski. Τι μας έκανε περισσότερο εντύπωση; Προσωπικά μιλώντας, το γεγονός πως για να πετύχουν το τέλειο κόκκινο χρώμα στους κρυστάλλους, χρησιμοποιούν μία μικρή ποσότητα χρυσού.

Στη συνέχεια, συναντήσαμε τους εξειδικευμένους τεχνικούς και τεχνίτες της Swarovski, οι οποίοι για χρόνια τιμούν με ευλάβεια το savoir-faire. Παρακολουθήσαμε τον τρόπο που κατασκευάζονται τα κρύσταλλα Swarovski από τους τεχνολογικούς εμπειρογνώμονες, ακολουθώντας τις αυστηρές προδιαγραφές της εταιρείας, τα μέτρα βιωσιμότητας και κάνοντας την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να κάνουν χρήση τεχνικών που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον.

Swarovski

Μπαίνοντας στον χώρο νιώθεις ωστόσο πως η έμπνευση και η δημιουργικότητα πρωταγωνιστούν. Από όλα όσα είδαμε, ξεχώρισα περισσότερο τα moodboards που δημιούργησε ο Jean Paul Gaultier, ο οποίος δημιούργησε κοσμήματα με κρυστάλλους Swarovski, θέλοντας να είναι τέλεια ατελείς. Οι τσάντες που φέρουν την υπογραφή της Marina Raphael για τη Swarovski, οι οποίες είναι η επιτομή της κομψότητας, αλλά και η συλλογή που πρόκειται να κυκλοφορήσει για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024. Η αίσθηση που είχαμε ήταν πως η Swarovski είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που συνεχώς εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακολουθώντας μετά από τόσες δεκαετίες την ίδια φιλοσοφία. Ποιότητα, ομορφιά, υψηλή αισθητική.

Swarovski

Swarovski Kristallwelten ή διαφορετικά, μία αξέχαστη εμπειρία

Η επίσκεψη στο Swarovski Kristallwelten είναι μία εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Τουλάχιστον σε εμένα, λειτούργησε ως αστείρευτη πηγή έμπνευσης, ενώ όλα όσα είδαμε εκεί πρόκειται να με απασχολούν και να τα επεξεργάζομαι για καιρό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Αυστρίας. Τι ακριβώς είναι όμως το Swarovski Kristallwelten;

Swarovski

Η ιστορία της Swarovski χαρακτηρίζεται από παράδοση και επιτυχία από την ίδρυσή της εταιρείας, το μακρινό 1895. Ωστόσο, το 1995, η εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει το Swarovski Kristallwelten, έναν ξεχωριστό προορισμό που μοιάζει με μία πολύ σύγχρονη και πρωτότυπη εκδοχή μουσείου, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διαφορετικές εκδοχές του κρυστάλλου μέσα από έργα μεγάλων καλλιτεχνών. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο εορτασμός των εκατό χρόνων από την ίδρυση της Swarovski. Πρόκειται λοιπόν για ένα τέλειο και αριστοτεχνικό μείγμα τέχνης, πολιτισμού και διασκέδασης, όπου είναι δεδομένο πως όποιος το επισκεφτεί, πρόκειται να βρει κομμάτια που θα του εξάψουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία.

Swarovski

Swarovski

Στο Swarovski Kristallwelten ακολουθείται πιστά η ίδια τακτική που όρισε ο Daniel Swarovski όταν ίδρυσε την εταιρεία του στο Wattens. Ο κρύσταλλος δεν θεωρείται απλώς ένα υλικό, αλλά πηγή έμπνευσης και μέσο έκφρασης για ανθρώπους με όραμα. Κάπως έτσι, ο πολυπράγμων καλλιτέχνης André Heller δημιούργησε έναν κόσμο θαυμάτων για τη Swarovski. Έναν χώρο που αποτελείται από διάφορα δωμάτια, καθένα εκ των οποίων αφορά ένα διαφορετικό όραμα μεγάλων καλλιτεχνών για τη Swarovski.

Swarovski

Swarovski Το "Silent Light", που δημιούργησαν οι Tord Boontje και Alexander McQueen

Swarovski Το "Blue Hall.

Εάν χρειαζόταν να κάνουμε μία επιλογή ανάμεσα στα πολλά και άκρως ενδιαφέρονται εκθέματα του Swarovski Kristallwelten, θα ήταν αρχικά το "Blue Hall". Πρόκειται για ένα δωμάτιο βαμμένο στο διάσημο μπλε του Yves Klein, στο οποίο βρίσκονται έργα διάσημων καλλιτεχνών όπως ο Salvador Dalí , η Niki de Saint Phalle, ο John Brekke και ο Andy Warhol. Ένας τοίχος του εν λόγω δωματίου είναι διακοσμημένος με πάνω από 310.000 καράτια (62 κιλά) κρυστάλλων, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια της Swarovski και τα οποία συμπληρώθηκαν το 1995. Ένα έκθεμα με επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το "Silent Light", που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Tord Boontje και του Alexander McQueen για το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο.

Swarovski

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά δωμάτια του Swarovski Kristallwelten είναι εκείνο στο οποίο μπορεί να δει κανείς δημιουργίες διακοσμημένες με κρύσταλλα, που έχουν φορέσει stars του Hollywood. Το στέμμα που φόρεσε η Emily Bluny στην ταινία "The young Victoria", το 2019. Το κοστούμι της Marlene Dietrich από την ταινία "Blonde Venus", το 1932. Τα κοσμήματα της Marilyn Monroe από την ταινία του 1953, "Gentlemen Prefer Blondes" και το φόρεμά της από την ταινία "How to Marry a Millionaire". Τα γοβάκια από την ταινία "The Wizard of Oz", του 1939 και το αυθεντικό γοβάκι από την ταινία "Cinderella", του 2015. Οι μπότες που φόρεσε ο Elton John στο Glastonbury Festival, τον Ιούνιο του 2023.

Swarovski Το στέμμα που φόρεσε η Emily Bluny στην ταινία "The young Victoria|, το 2019.

Swarovski Το φόρεμα της Marilyn Monroe από την ταινία "How to Marry a Millionaire"

Swarovski Οι μπότες του Elton John.

Swarovski Τα γοβάκια από την ταινία "Cinderella", του 2015.

Η εμπειρία στο Swarovski Kristallwelten ολοκληρώνεται με το δωμάτιο που έχει ως τίτλο "Timeless". Εκεί, μπορεί να δει κανείς την ιστορία της Swarovski και του κρυστάλλου μέσα από όλες τις ιστορικές του πτυχές. Η έκθεση ξεδιπλώνεται από την ίδρυση της εταιρείας, ενώ υπάρχουν σημαντικές αναφορές σε συνεργασίες που αφορούν τη μόδα και την έβδομη τέχνη. Ο λόγος που το εν λόγω δωμάτιο έχει τον συγκεκριμένο τίτλο είναι επειδή μας προσκαλεί να αφήσουμε στην άκρη την εποχή μας και να απολαύσουμε την ιστορία των κρυστάλλων μέσα από την αφήγηση της ιστορίας της Swarovski.

Η συλλογή της Swarovski για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2024

Για τη συλλογή της Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, η καλλιτεχνική διευθύντρια της Swarovski, Giovanna Engelbert εμπνεύστηκε από μία εικονογράφηση της θεάς Αφροδίτης. Πρωταγωνίστριες της καμπάνιας είναι οι Irina Shayk, Fei Fei Sun, Imaan Hammam, Karlie Kloss και Abby Champion, οι οποίες υποδύονται τη δική τους εκδοχή της θεάς που εκπροσωπούσε την ομορφιά και τη σαγήνη. Η καμπάνια φέρνει την υπογραφή του διάσημου φωτογράφου μόδας Steven Meisel και είναι η επιτομή της κομψότητας και της καλαισθησίας.

Swarovski

Η συλλογή χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία που έχουν αναφορές στη θάλασσα, με τις μούσες τις Swarovski, να αναλαμβάνουν τον ρόλο της αναδυόμενης από τον βυθό, θεάς Αφροδίτης. Η τεχνογνωσία της Swarovski διαποτίζει ολόκληρη τη συλλογή, στην οποία πρωταγωνιστεί η μαγεία των κρυστάλλων και των μαργαριταριών, που αιχμαλωτίζουν το φως, δημιουργώντας μία αίσθηση θαλάσσιας κίνησης. Η συλλογή κατασκευάστηκε με τη χρήση μίας μεγάλης γκάμας τεχνικών υψηλής κοσμηματοποιίας, αποτυπώνοντας το ακριβές όραμα της Giovanna Engelbert για τον οίκο κρυστάλλων που μετρά 129 χρόνια παρουσίας στον χώρο της μόδας και του κοσμήματος.

Swarovski

Swarovski

Μετά από όλες αυτές τις θαυμαστές εικόνες που είδαμε και τη γεύση που πήραμε από τον κόσμο τον θαυμαστό κόσμο της Swarovski, το ταξίδι ολοκληρώθηκε με ένα tour σε κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Innsbruck. Εάν λοιπόν είναι μία πόλη που έχετε προσθέσει στη bucket list σας, σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε Χρυσή Στέγη. Την έκτισε ο αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός Α΄με σκοπό να την αφιερώσει στον εαυτό του. Τα 2.657 κεραμίδια της στέγης, αν και είναι φτιαγμένα από χαλκό, είναι επίσης επιχρυσωμένα, άρα πολύ εντυπωσιακά. Σήμερα, αποτελεί προστατευόμενο μνημείο. Must see είναι επίσης το τελεφερίκ Nordkettenbahnen, που θα σας μεταφέρει στις Άλπεις.

@Innsbruck Tourism

@Innsbruck Tourism

@Innsbruck Tourism

@Innsbruck Tourism

@Innsbruck Tourism

Τρεις μέρες λοιπόν στην πρωτεύουσα των Άλπεων, μία μοναδική εμπειρία από την καρδιά της δημιουργίας της Swarovski. Ένα ταξίδι στον χρόνο και το savoir-faire της εταιρείας, που αποδεικνύει δύο πράγματα. Αφενός πως παραφράζοντας το τραγούδι της Marilyn Monroe από την ταινία "Gentlemen Prefer Blondes", οι "Swarovski κρύσταλλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μίας γυναίκας". Αφετέρου πως η αυθεντικότητα, η πηγαία έμπνευση και ο σεβασμός στη μοναδικότητα θα κερδίζουν πάντα. Το έργο που κάνει σήμερα η Giovanna Engelbert και οι συνεργάτες της στη Swarovski είναι σίγουρο πως θα είχε την έγκριση και τον σεβασμό του Daniel Swarovski.