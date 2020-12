Ο David Lynch ετοιμάζει μία νέα σειρά για το Netflix

Η δημιουργική ματιά του David Lynch παρέχει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα επιτυχημένη σειρά. Στα καλά νέα του 2020, λοιπόν, ο Lynch ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μία νέα σειρά για το Netflix μέσα στον επόμενο χρόνο.

Με τον τίτλο Wisteria, η σειρά θα ακολουθεί το περίεργο short film What did Jack do? όπου είδαμε τον Lynch να υποδύεται έναν ντετέκτιβ που ανακρίνει έναν ανθρωπόμορφο πίθηκο.

Ο Lynch, ο οποίος μάς έχει χαρίσει αρκετά ενδιαφέροντα projects - ανάμεσά τους και το Twin Peaks, γράφει και σκηνοθετεί το Wisteria. Πρόκειται για μια περιορισμένη σειρά επεισοδίων όμως δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του lockdown τους περασμένους μήνες, εκτός από τη σειρά, ο Lynch ήταν απασχολημένος με το να ανεβάζει στο YouTube αρχειακό υλικό αλλά και να μοιράζεται περιοδικά κάποια δελτία καιρού.

Τα γυρίσματα του Wisteria αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2021.