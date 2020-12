Όλες οι ταινίες για το σκάκι πριν από το The Queen's Gambit

Ποιος θα πίστευε ότι το σκάκι θα ήταν τόσο συναρπαστικό στην τηλεόραση. Το The Queen's Gambit (Netflix) μαζί με τον τέταρτο κύκλο του The Crown, αποδείχθηκαν οι πιο επιτυχημένες σειρές του lockdown. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που το Γκαμπί της Βασίλισσας κατάφερε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γι' αυτό το άθλημα, αυξάνοντας μάλιστα κατακόρυφα τις πωλήσεις της σκακιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Walter Tevis, η σειρά οφείλει ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας στην επιτυχία της στην πρωταγωνίστρια Ana Taylor-Joy που ενσάρκωσε με επιτυχία τη βασανισμένη, ορφανή ηρωίδα, εθισμένη σε αλκοόλ και ηρεμιστικά, με τάσεις αυτοκαταστροφής. Η Μπεθ Χάρμον επιδιώκει την αναγνώριση μέσω του σκακιού, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι άντρες.

Αν λατρέψατε το The Queen's Gambit και τις παρτίδες σκακιού, αξίζει να βάλετε στη λίστα σας τις ταινίες που ασχολήθηκαν με το παιχνίδι πολύ πριν την επιτυχημένη σειρά του Netflix. Ακολουθούν μερικές αξιοσημείωτες ιστορίες με το σκάκι να βρίσκεται το επίκεντρο της ιστορίας.

The Seveanth Seal (1957) του Ingmar Bergman. Ο απογοητευμένος ιππότης Antonious Block και ο κυνικός συνοδός του Jöns επιστρέφουν στη Βόρεια Ευρώπη από τις Σταυροφορίες για να βρουν τη χώρα τους να καταστρέφεται από την πανούκλα. Ο ιππότης συναντά τον Θάνατο, τον οποίο προκαλεί σε έναν αγώνα σκακιού, πιστεύοντας ότι μπορεί να επιβιώσει όσο συνεχίζεται το παιχνίδι.

Dangerous Moves (1984) του Richard Dembo. Ο Σοβιετικός πρωταθλητής σκακιού Akiva Liebskind (Michel Piccoli) φτάνει στη Γενεύη για να αντιμετωπίσει τον πρώην μαθητή του, τον Pavius Fromm (Alexandre Arbatt) σε έναν αγώνα Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ο Pavius είναι ένας αποστάτης της ΕΣΣΔ και οι σοβιετικές αρχές απειλούν να βλάψουν την οικογένεια του Akiva εάν δεν νικήσει τον απατεώνα παίκτη. Κέρδισε Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας - το πρώτο για την Ελβετία.

In Search of Bobby Fischer (1993) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Steven Zaillian (βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου για τη Λίστα του Σίντλερ). Η ταινία βασίζεται στη ζωή του σκακιστή Joshua Waitzkin, του οποίου το ταλέντο ανακαλύφθηκε όταν ήταν επτά ετών από την οικογένειά του και βασίζεται στο ίδιο βιβλίο που γράφτηκε από τον πατέρα του Joshua, Fred Waitzkin.

The Luzhin Defence (2000) σε σκηνοθεσία της Marleen Gorris, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Vladimir Nabokov (ναι, της Lolita, ο οποίος ήταν θαυμαστής του σκακιού). Η ταινία γυρίστηκε στη λίμνη Κόμο, με πρωταγωνιστή τον John Turturro στο ρόλο του λαμπρού και εύθραυστου Lužin.

Game Over: Kasparov and the Machine (2003) του Vikram Jayanti. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τη συνάντηση μεταξύ του Garry Kasparov, του ισχυρότερου παίκτη σκακιού στον κόσμο, παγκόσμιου πρωταθλητή επί 15 χρόνια και του Deep Blue, της τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από την IBM. Άντρας εναντίον Μηχανής σε έναν διάσημο τελικό.

Pawn Sacrifice (2014) του Edward Zwick. Η ιστορία της ζωής του πιο λαμπρού σκακιστή: Bobby Fischer ( Tobey Maguire). Όταν ήταν ακόμα εθνικός ήρωας, πριν από τις βαριές μισογυνιστικές και αντισημιτικές του θέσεις: σε μεγάλη ηλικία διαγνώστηκε με ψυχικές διαταραχές και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως Ισλανδός πολίτης. Αλλά η ταινία επικεντρώνεται στην ιστορική πρόκληση του 1972 - στη μέση του Ψυχρού Πολέμου - για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή εναντίον του Ρώσου Boris Spasskij (Liev Schreiber).

Bobby Fischer against the world (2012). Αν σας άρεσε η προηγούμενη ταινία, στο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε η Liz Garbus θα μάθετε περισσότερα για την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του πρωταθλητή Fischer.

The Dark Horse (2014) του James Napier Robertson. Ο Cliff Curtis (Μαθήματα Πιάνου) υποδύεται τον Genesis "Gen" Potini, έναν Μαορί που μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος παίκτης σκακιού στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας, αλλά επίσης πάσχει από σοβαρή διπολική διαταραχή. Ο Gen καταλήγει να διδάσκει τους νέους να παίζουν για να τους κρατήσει μακριά από συμμορίες.

Queen of Katwe (2016) της Mira Nair. Μια γυναίκα, πανηγυρίζει: Phiona Mutesi, σκακίστρια της Ουγκάντα ​​που διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Μια ιστορία κοινωνικής λύτρωσης, προκατάληψης και επιμονής. Με τη Lupita Nyong'o στον ρόλο της Phiona, η ταινία βασίζεται στο βιβλίο The Child Queen του Tim Crothers.

Fahim, the Little Chess Prince (2019) του Pierre-François Martin-Laval. Ένα biopic για τον Fahim Mohammad με τον Gérard Depardieu ως προπονητή Sylvain Charpienter. Ο Fahim και ο πατέρας του Nura Mohammad, πρόσφυγες από το Μπαγκλαντές, ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι με τελικό προορισμό στο Παρίσι και αναζητούν πολιτικό άσυλο. Και η ικανότητα του παιδιού στο σκάκι θα μπορούσε να τους βοηθήσει να το αποκτήσουν.