The Queen’s Gambit | Θα υπάρξει συνέχεια στη δημοφιλή σειρά;

Εάν μετά το The Queen's Gambit βλέπετε κινήσεις σκακιού στον ύπνο σας, είτε πάσχετε από γενικότερο άγχος 2020-2021 είτε θέλετε μια ακόμα σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix. Η δραματική σειρά, που ακολουθεί την Beth Harmon, ένα νεαρό ορφανό κορίτσι που το ταλέντο του στο σκάκι την οδηγεί στη σκηνή των grandmasters τη δεκαετία του 1960. Το φύλο της, όπως επίσης και ο εθισμός της στις ουσίες και το αλκοόλ είναι τα εμπόδια στο δρόμο προς την επιτυχία.

Το Queen's Gambit έφτασε γρήγορα στη λίστα των Top 10 του Netflix, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε limited series. Η συνέχεια όμως παραμένει άγνωστη. Θα υπάρξει τελικά μία δεύτερη σεζόν για τη Beth Harmon;

Τα καλά νέα

Η ηθοποιός Anya Taylor-Joy, που υποδύεται την Beth, είπε στο Town & Country: "λατρεύω τον χαρακτήρα και σίγουρα θα επέστρεφα αν μου ζητούσαν". Η ηθοποιός αισθάνεται βέβαια ότι ο χαρακτήρας έμεινε σε μία στιγμή θριάμβου και είναι ικανοποιημένη να τον αφήσει ακριβώς εκεί. Το ενδιαφέρον του για μία ενδεχόμενη συνέχεια έχει δείξει και ο Harry Melling, ο οποίος υποδύεται τον Harry Beltik: "Θα ήταν καλό, σωστά, ένα δεύτερο μέρος για το Queen's Gambit; Η σειρά καταλήγει στο ίδιο μέρος όπου τελειώνει και το βιβλίο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει άλλο, αλλά έχουν συμβεί και περίεργα πράγματα".

Οι δυσκολίες

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Walter Tevis, ο οποίος έγραψε την ιστορία της Beth Harmon αφού βίωσε μια παρόμοια αγάπη για το σκάκι και μια παρόμοια εξάρτηση από τα ναρκωτικά. "Θεωρώ το The Queen's Gambit ένα αφιέρωμα στις έξυπνες γυναίκες", δήλωσε ο Tevis στους The New York Times το 1983. "Μου αρέσει η Beth για την ανδρεία και τη νοημοσύνη της. Στο παρελθόν, πολλές γυναίκες έπρεπε να κρύψουν το μυαλό τους, αλλά όχι σήμερα". Δυστυχώς, ο Tevis δεν έγραψε ποτέ μια συνέχεια του μυθιστορήματος και η προσαρμογή του Netflix τελειώνει μαζί με το βιβλίο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βασικό υλικό για κάτι περισσότερο.

Ωστόσο, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι, εάν οι θαυμαστές "φωνάξουν" δυνατά, θα ακουστούν. Limited series όπως το Big Little Lies επέστρεψαν για άλλη μια σεζόν αφού αρκετοί θαυμαστές έδειξαν ενδιαφέρον, με τους ιθύνοντες να δημιουργούν νέο υλικό εκτός βιβλίου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αρέσουν σε όλους τους fans αυτές οι προσθήκες σε αγαπημένα βιβλία και ορισμένοι δημιουργοί μπορεί να είναι επιφυλακτικοί να πειραματιστούν ξανά με κάτι τόσο μεγάλο.

Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που δημιούργησαν το τηλεοπτικό The Queen's Gambit δεν ανυπομονούν να επιστρέψουν πίσω από την κάμερα. Είναι ευτυχείς με αυτό που έχουν δημιουργήσει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα-σκηνοθέτη Scott Frank στο Entertainment Weekly. "Δεν έχω ιδέα πώς θα το πάρει ο κόσμος, αλλά είναι η πρώτη φορά που είμαι πρόθυμος να παραδεχτώ πόσο χαρούμενος είμαι. Κανονικά φοβάμαι να πω κάτι τέτοιο". "Ίσως μπορούμε να αφήσουμε το κοινό να φανταστεί τι θα ακολουθήσει", δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός William Horberg στο Town & Country.