Downton Abbey 2 | Πρεμιέρα τον Δεκέμβρη με το αρχικό καστ

Μετά τη δημοφιλή σειρά που τέλειωσε το 2015 και μια κινηματογραφική μεταφορά που κυκλοφόρησε το 2019, το Downton Abbey επιστρέφει με ένα sequel που σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκέμβρη στην Αμερική.

Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούσαν πολλές φήμες που πλέον επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από την Focus Features που ετοιμάζει μια χριστουγεννιάτικη πρεμιέρα για την πολυαναμενόμενη ταινία.

"Μετά από μια χρονιά με προκλήσεις και πολλούς από εμάς να είναι μακριά από φίλους και οικογένεια, είναι μεγάλη ανακούφιση που σκεφτόμαστε ότι οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά και πως τα επόμενα Χριστούγεννα θα συναντηθούμε όλοι μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες του Downton Abbey" δήλωσε ο παραγωγός Gareth Neame στην επίσημη ανακοίνωση.

Στην ταινία θα πρωταγωνιστεί το αρχικό καστ όπως οι Hugh Bonneville (Robert Crawley, Earl of Grantham), Jim Carter (Mr. Carson), Michelle Dockery (Lady Mary Talbot), Elizabeth McGovern (Cora Crawley, Countess of Grantham), Maggie Smith (Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham), Imelda Staunton (Maud Bagshaw) και Penelope Wilton (Isobel Merton) ενώ θα υπάρχουν και κάποιοι επιπλέον χαρακτήρες που θα υποδύονται οι ηθοποιοί Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye και Dominic West.

Ο Simon Curtis θα σκηνοθετήσει την ταινία μετά τον Michael Engler που είχε επιμεληθεί σκηνοθετικά την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της σειράς, ενώ ο δημιουργός της σειράς Julian Fellowes θα γράψει το σενάριο.